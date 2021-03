"Pięcioraczki dorastają i nabierają wagi". Wiktoria jako pierwsza opuści szpital

Pięcioraczki z Gniezna mają już dwa miesiące. Lekarze, którzy nad nimi czuwają, określają ich stan zdrowia jako stabilny. Mimo to szpital na razie może opuścić tylko Wiktoria. Anastazja, Klara, Laura i Maksymilian muszą jeszcze zostać w placówce.

Pięcioraczki przyszły na świat 17 stycznia w poznańskiej klinice przy ul. Polnej. To cztery dziewczynki i chłopiec: Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria i Maksymilian. Dzieci urodziły się w 29. tygodniu ciąży. W poród zaangażowanych było łącznie 30 pracowników szpitala. Waga urodzeniowa dzieci wynosiła od 680 do 1180 gramów. - Dzisiaj ze szpitala wychodzi Wiktoria i wraca z rodzicami do domu – powiedział w niedzielę Lesław Ciesiółka, rzecznik prasowy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.