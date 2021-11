Do szpitali misyjnych w Afryce trafi sprzęt medyczny z Poznania

Glukometry, aparaty USG, łóżka szpitalne i nosze – to zaledwie część rzeczy, które poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio wysyła do 30 miejsc w Kamerunie i czterech w Republice Środkowoafrykańskiej. - To wielkie logistycznie przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wielu dobrym ludziom - podkreślają przedstawiciele fundacji.

Fundacja Redmeptoris Missio wysyła największy w swojej blisko 30-letniej historii transport do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Do tamtejszych szpitali ma trafić sprzęt medyczny. - To aparaty USG, fotele ginekologiczne, łóżka szpitalne, kozetki lekarskie, wagi niemowlęce, lampy zabiegowe, łóżka porodowe, nosze transportowe, detektory tętna płodu, glukometry, sprzęt medyczny i łóżka szpitalne z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Strusia oraz Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – poinformowała Justyna Janiec-Palczewska, prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Wśród darów są też szpitalne łóżka i fotele ginekologiczne Redemptoris Missio

Chcą pomóc najbiedniejszym pacjentom misyjnych szpitali

Do misyjnych szpitali trafią też pompy wodne, panele słoneczne i dozowniki na mydło przekazane przez producentów i dystrybutorów. Dary zostaną przekazane do 30 miejsc w Kamerunie i czterech w Republice Środkowoafrykańskiej. Koszty wysyłki pokryje firma spedycyjna. - To wielkie logistycznie przedsięwzięcie możliwe jest dzięki wielu dobrym ludziom, pracującym w rozmaitych instytucjach, szpitalach i firmach. Jako fundacja połączyliśmy ich możliwości w całość i odpowiedzieliśmy na potrzeby najbiedniejszych pacjentów misyjnych szpitali – podkreśliła Janiec-Palczewska.

Pakowanie darów dla szpitali w Afryce Redemptoris Missio

Mamy w przychodni jeden stary mikroskop i to w zasadzie jest całe wyposażenie laboratorium. Łóżka szpitalne są tak niskie jakby im ktoś nogi poobcinał, żeby zrobić choremu zastrzyk trzeba klęczeć, przy łóżkach nie ma nawet szafek. Chorzy na gruźlicę nie powinni leżeć na płasko, ale nasze łóżka się nie podnoszą.

Sprzęt trafi do szpitali misyjnych Redemptoris Missio

Pomagają od 29 lat

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Oferuje ona pomoc humanitarną, a misyjnym przychodniom i szpitalom wsparcie personelu medycznego.

Dary zostały już spakowane. Koszty transportu pokryje firma spedycyjna Redemptoris Missio

Autor:aa/ tam

Źródło: TVN24, PAP