"Problem z ciśnieniem w instalacji tlenowej". Ewakuacja pacjentów szpitala tymczasowego w Poznaniu

Wojewoda wielkopolski poinformował, że wystąpił problem z instalacją podającą tlen pacjentom szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 12 zaintubowanych chorych zostało przetransportowanych do jednoimiennego szpitala zakaźnego przy ulicy Szwajcarskiej.

Pierwsze informacje o problemach z instalacją pojawiły się chwilę przed godziną 12. Wojewoda Michał Zieliński poinformował wtedy, że pięciu zaintubowanych pacjentów ze szpitala tymczasowego zostanie przetransportowanych do szpitala miejskiego im. Józefa Strusia. - Podjął tę decyzję po informacji o problemie technicznym z ciśnieniem w instalacji tlenowej na jednej z hal. Wojewoda zarządził wdrożenie procedur kryzysowych. Tlen medyczny został zabezpieczony dla pacjentów - podawał rzecznik wojewody Tomasz Stube.

Nie ma konieczności dalszych transportów

Po godzinie 12 wojewoda ogłosił, że ostatecznie do placówki przy ulicy Szwajcarskiej przewieziono łącznie 12 chorych. - Zakończyła się diagnostyka pacjentów ze szpitala tymczasowego po pełnym przywróceniu działania instalacji tlenowej. Zdaniem dyrektora szpitala, sytuacja jest stabilna i nie zachodzi konieczność dalszych transportów chorych - poinformował.

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 miejscami dla pacjentów z COVID-19. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów. Według założeń, w razie potrzeb, placówka tymczasowa na MTP może zostać rozbudowana na tyle, by przyjąć ponad 500 chorych.