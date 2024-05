W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu doszło do wypadku, ucierpiało dziewięciu kadetów. Wiadomo, że zostali poparzeni podczas zajęć. Osiem osób przewieziono do szpitali.

Jak dowiedział się reporter TVN24, w Poznaniu w godzinach przedpołudniowych doszło do incydentu w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

- Podczas zajęć z fizykochemii spalania i środków gaśniczych zostało poparzonych dziewięciu kadetów. Miało to miejsce przy urządzeniu do określania temperatury zapłonu cieczy. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie się stało - powiedział TVN24 bryg. Rafał Wypych, rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.