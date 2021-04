"Dziecko zadławiło się jabłkiem i nie mogło złapać oddechu"

Do zdarzenia doszło w weekend w okolicy ronda Śródka w Poznaniu. Około godz. 19 przejeżdżał tamtędy patrol prewencji. Funkcjonariusze zauważyli na pasie awaryjnym samochód oraz stojących przy nim rodziców z małą dziewczynką na rękach.

"Obok nich stał mężczyzna. Jak się okazało, to jeden z kierowców, żołnierz w czynnej służbie, który jadąc za pojazdem zauważył tę sytuację i rozpoczął udzielanie pomocy. Widząc roztrzęsioną parę mundurowi podbiegli do niej i zapytali co się stało. Usłyszeli, że w takcie podróży ich dziecko zadławiło się kawałkiem jabłka i nie może złapać oddechu" – poinformowała w komunikacie komenda wojewódzka policji.