Dzieci zaśpiewały, by dodać otuchy Ukraińcom. "Wierzę, że te słowa dotrą do ludzi"

W wielu polskich szkołach w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie dzieci wspólnie zaśpiewały piosenkę "Drzewo pokoju". - Ta piosenka to prośba od dzieci, abyśmy my, dorośli, zadbali o pokój i ich bezpieczeństwo. Wierzę, że te słowa dotrą do ludzi - mówi dyrektorka jednej z poznańskich szkół.

Piosenka "Drzewo pokoju", będąca dziecięcym wyrazem sprzeciwu wobec okrucieństwa wojny, powstała z inicjatywy Koalicji Sztuka Uczenia.

- Wojna to tragedia, którą trudno zrozumieć dorosłym, a co dopiero dzieciom. Temat jest im jednak dobrze znany, bo w wielu klasach w sąsiednich ławkach zasiedli uczniowie z Ukrainy. Chcieliśmy, by w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie mogli oni wspólnie wyrazić sprzeciw wobec wojny i okrucieństwa jakie za sobą niesie. Wspólne odśpiewanie "Drzewa pokoju" to próba dodania otuchy Ukraińcom, ale też iskierka nadziei, że ta wojna kiedyś się skończy i wróci tam normalność - mówi Piotr Czekała z Koalicji Sztuka Uczenia.

My, dzieci z całego świata, bez względu na kolor skóry, pragniemy, by pokój wszędzie jak drzewo urastał w chmury

Tekst piosenki przygotowano w dwóch wersjach językowych - polskiej i ukraińskiej. Autorką tekstu jest Ewa Skarżyńska, a muzyki - poznański kompozytor Mariusz Matuszewski. Tekst na język ukraiński przetłumaczyła Switłana Bresławska, poetka i tłumaczka, prezeska Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku. Piosenka jest adaptacją wiersza z podręcznika Marii Lorek "My i nasza szkoła".

"Pokój jest najważniejszą wartością"

Jedną ze szkół, w której wspólnie odśpiewano "Drzewo pokoju" był Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu. - Ten dzień jest szczególny, my ten dzień jako szkoła celebrujemy jako święto pokoju. Przypominamy, że pokój jest najważniejszą wartością i zaczyna się w nas. Nie od wielkich decyzji polityków, ale od decyzji, które podejmujemy codziennie na korytarzu szkolnym. Od tego, ze szanujemy się nawzajem, nie bijemy się, szanujemy nawzajem. (...) Ta piosenka to prośba od dzieci, abyśmy my, dorośli, zadbali o pokój i ich bezpieczeństwo. Wierzę, że te słowa dotrą do ludzi - mówi Teresa Radomska, dyrektorka placówki.

W jej szkole jest około 140 uczniów z Ukrainy, ponad 120 przyjechało w ostatnim roku.

- W Polsce jestem już 11 miesięcy. Uczę się polskiego. Teraz jestem w ósmej klasie i szykuję się do egzaminów - mówi Anton Artamonow, którego rodzina uciekła z Kijowa.

Pięć miesięcy krócej w Poznaniu przebywa Sofia Kubariewa. mimo to dziewczynka już dobrze mówi w naszym języku. - Dla mnie już nie jest trudny, ale na początku było trudno - przyznaje.

Poza wspólnym odśpiewaniem piosenki, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Poznaniu wypuściły gołębie jako symbole pokoju.

Poznań. W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie dzieci wypuściły gołębie jako symbol pokoju 24.02. TVN 24

Jako pierwsze "Drzewo pokoju" wykonały dzieci z poznańskich szkół. Polską wersję nagrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej, wersję w języku ukraińskim dzieci ze Szkoły Musicalu Erato wraz z ich ukraińskimi przyjaciółmi.

Koalicja Sztuka Uczenia to grupa edukacyjnych organizacji pozarządowych i nauczycieli skupionych wokół idei kreatywnego nauczania i wykorzystywania w nim m.in. nowych technologii. Piosenka, którą w swoich językach mogą zaśpiewać uczniowie, stanowi też jedno z narzędzi, jakie może pomóc nauczycielom w integracji przybyłych z Ukrainy uczniów.

Autor:FC/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl