Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Poznań

Mają dość krzywdzących wypowiedzi. Napisali list do prezydenta

Jacek Jaśkowiak na przebudowie skrzyżowania ulic Wierzbięcice i Królowej Jadwigi
Jacek Jaśkowiak komentuje dymisję swojego zastępcy
Źródło: TVN24
Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu są rozżaleni i czują się niesprawiedliwie oceniani - wynika z listu dyrektorów do Jacka Jaśkowiaka. Według nich, ostatnie wypowiedzi prezydenta są krzywdzące i niszczą instytucję, która realizuje w Poznaniu wiele zadań.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu zeszłego roku CBA zatrzymało naczelnika Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zarzucono mu przyjmowanie łapówek.
  • W styczniu Jacek Jaśkowiak zdymisjonował wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego - twierdząc, że niewłaściwie sprawował nadzór nad ZDM. Sam Wiśniewski temu zaprzeczył i oświadczył, że motywy tej decyzji są polityczne.
  • Prezydent Poznania podkreślał, że nie toleruje korupcji. Jednocześnie w wywiadzie dla WTK urzędnika podejrzanego o korupcję nazwał "wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem", a przyjmowanie łapówek tłumaczył tym, że "nie był on doceniany".
  • Pracownicy ZDM czują się publicznie piętnowani za działalność nieuczciwego naczelnika.

2 lutego dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu skierowali list do prezydenta Jacka Jaśkowiaka. - Nie chcemy wchodzić w strategiczne decyzje prezydenta, do których w jakiejś mierze ma prawo. Napisaliśmy list w obronie pracowników, jednostki i sposobu w jaki prezydent mówi na ich temat - powiedział tvn24.pl Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Konkretnie chodzi o te wypowiedzi:

"Ubolewam, że cała dyskusja o przyszłości mojego zastępcy stała się publiczna. Sądzę, że temat nagłośnili sami pracownicy ZDM, którzy obawiają się zmian personalnych. Pewne układy mogły być dla nich wygodne".

"Mój zastępca i szef ZDM może przez swoje zaniechania lub błędy pozwolili na stworzenie tam 'mętnej wody'".

Jednak według autorów listu - najbardziej krzywdząca jest ta wypowiedź, w której Jaśkowiak nazywa podejrzanego o korupcję urzędnika "wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem". Sugerował również, że Adam A. był niedoceniany przez "swoich mniej pracowitych mniej inteligentnych szefów", co "doprowadziło go do takich działań".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI

Nie dowierzali, że prezydent Poznania naprawdę to powiedział. Myśleli, że to AI

Nie jest już wiceprezydentem, znika z rad nadzorczych dwóch spółek

Nie jest już wiceprezydentem, znika z rad nadzorczych dwóch spółek

"Krzywdzą ludzi i niszczą instytucję"

Jak napisano w liście, ostatnie wypowiedzi prezydenta "są niesprawiedliwe, krzywdzą ludzi i niszczą instytucję".

"W szczególności ostatnie słowa zostały odebrane jako zrozumienie dla działań korupcyjnych osób, którym nie stworzono warunków do zawodowego awansu w ramach jednostki" - wskazują autorzy listu i przypominają, że w ZDM pracuje 295 osób, a korupcja dotyczyła jedna osoby.

Dyrektorzy podkreślili, że pracownicy ZDM odpowiadają nie tylko za utrzymanie dróg, ale też przygotowania do miejskich inwestycji. A trudno motywować pracowników, gdy słyszą krzywdzące opinie.

"Spotykamy się z reakcjami mieszkańców oraz urzędników z innych jednostek samorządowych, którzy dają do zrozumienia, że kontakt z ZDM jest obecnie kłopotliwy" - czytamy w liście.

Na koniec dyrektorzy zaapelowali w imieniu pracowników o "przemyślenie sposobu komunikowania potencjalnych problemów, które powinny być rozstrzygane wewnętrznie, a nie publicznie".

Radio Poznań poinformowało, że prezydent Jacek Jaśkowiak odpowiedział na list. Poprosiliśmy magistrat o komentarz - czekamy na odpowiedź.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jaką mamy tolerancję na śmierć ptaków?". Radni apelują do prezydenta w sprawie "szklanych pułapek"

"Jaką mamy tolerancję na śmierć ptaków?". Radni apelują do prezydenta w sprawie "szklanych pułapek"

"Dzień łapania za pupę" w komunikacji miejskiej

"Dzień łapania za pupę" w komunikacji miejskiej

W obronie szefa ZDM

Po raporcie w sprawie korupcji w ZDM stanowisko stracił również szef tej instytucji - Krzysztof Olejniczak.

Pracownicy ZDM zrzeszeni w związkach zawodowych stanęli w jego obronie i skierowali drugi list do prezydenta oraz przewodniczącego rady miasta.

Uważają, że alarmując o korupcji w urzędzie dochował procedur, a jego zwolnienie może sprawić, że w przyszłości pracownicy w obawie przed zwolnieniami mogą nie zgłaszać nieprawidłowości.

"Według nas, naszemu Dyrektorowi Krzysztofowi Olejniczakowi należy się nagroda za godne pochwały zachowanie, a nie odwołanie ze stanowiska. W obecnej chwili przypominają nam się słowa nieodżałowanego profesora Władysława Bartoszewskiego: 'Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca'" - czytamy.

Korupcja w Zarządzie Dróg Miejskich

W lipcu 2025 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Poznaniu pięć osób. Wśród nich znalazło się czterech przedstawicieli firm deweloperskich, którzy mieli wręczać korzyści majątkowe oraz Adam A. - naczelnik w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mężczyźni w latach 2023-2025 mieli przekazać około 400 tysięcy złotych przebywającemu obecnie w areszcie naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wręczane korzyści majątkowe miały ułatwić realizację inwestycji budowlanych na terenie Poznania" - przekazywało CBA w komunikacie.

Jak informował Jacek Jaśkowiak - u podejrzanego o korupcję urzędnika znaleziono 700 tysięcy złotych oraz kosztowności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa wielkie remonty drogowe w Poznaniu w tym samym czasie

Dwa wielkie remonty drogowe w Poznaniu w tym samym czasie

Szczelina jak w banku i lustro weneckie. A w nim tylko ty i funkcjonariusz z bronią

Szczelina jak w banku i lustro weneckie. A w nim tylko ty i funkcjonariusz z bronią

Filip Czekała, Paweł Łabęda

Raport i "biała księga"

W styczniu Jacek Jaśkowiak zdymisjonował swojego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, co uzasadniał m.in. wynikami raportu dotyczącego sprawy korupcyjnej w ZDM. W lutym Wiśniewski opublikował tzw. białą księgę, w której zamieścił dokumenty dotyczące zdarzeń związanych z korupcją w ZDM.

Wiśniewski wskazał, że dyrektor ZDM na blisko rok przed zatrzymaniem urzędnika poinformował o niepokojących sygnałach pion do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Według Wiśniewskiego policja zobowiązała dyrektora do zachowania poufności i powstrzymania się od działań mogących utrudnić śledztwo.

Zdymisjonowany zastępca twierdzi, że afera w ZDM to tylko pretekst, a za jego zwolnieniem kryją się przede wszystkim motywy polityczne. Ogłosił też gotowość do startu w wyborach samorządowych.

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Przeciwko prezydentowi stanęła cała rada i własna partia

Filip Czekała
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Udostępnij:
Tagi:
Jacek JaśkowiakPoznańkorupcja
Czytaj także:
Pilne
Jest wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry
Jan Guńka na igrzyskach
Biathloniści ruszyli po medale. Wśród nich czterech Polaków
RELACJA
imageTitle
Zdetronizował mistrza. Wystarczyła pierwsza próba
EUROSPORT
Donald Tusk podczas obchodów 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni
"Polska ma realne szanse dominować na Bałtyku"
imageTitle
Klaebo z siódmym złotem. Historyczny sukces Szwedki
EUROSPORT
paczki paczek shutterstock_2268773341
Składniki tanieją, ale nie pączki. Tyle zapłacimy w Tłusty Czwartek
BIZNES
shutterstock_2268255603
Nowe wzorce snu. Sprawdź, jakim typem śpiocha jesteś i co ci grozi
Zdrowie
shutterstock_596996540
Polska turystka "straciła orientację". Międzynarodowa akcja ratunkowa
Szczepionka na HPV a pismo z Ministerstwa Zdrowia. Uwaga na tę manipulację
Szczepionka na HPV a pismo z ministerstwa. Uwaga na tę manipulację
KONKRET24
Donald Trump i Jeffrey Epstein w Mar-a-Lago. Zdjęcie z 1997 roku
Media: Trump zadzwonił na policję na początku śledztwa w sprawie Epsteina
Świat
pięść (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę, wtedy druga stanęła w jej obronie
Poznań
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
Alarmy przed gołoledzią dla 13 województw
METEO
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
BIZNES
Chappell Roan
Popularna piosenkarka pisze o zakończeniu współpracy. W tle akta Epsteina
Kultura i styl
imageTitle
Czternastoletni Kacper Tomasiak: może kiedyś wystartuję na igrzyskach
EUROSPORT
Posłanka Katarzyna Piekarska i Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z hasłem spotkania "Wyprzedźmy chorobę!"
Co drugi uczeń i większość dorosłych cierpi z powodu bólu pleców. Jak przerwać błędne koło bólu?
Anna Bielecka
imageTitle
Fręch żegna Katar. Amerykanka ciągle za silna
EUROSPORT
Wizualizacja przedstawiająca widok z góry na tunel pod torami w Wesołej
Zbudują kolejowy objazd na czas budowy tunelu
Dariusz Gałązka
imageTitle
Tomasiak jak Fortuna, Małysz, Stoch i Kubacki
EUROSPORT
imageTitle
Polegli koledzy na kasku. MKOl zakazał
EUROSPORT
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
BIZNES
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik i młody deweloper. Kto zarobi na marce Nowrocky?
Kacper Sulowski
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Bosak o "pedofilskich praktykach" elit w USA. "Panie marszałku, to znany fejk"
Michał Istel
Ciało mężczyzny znalezione na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało z obrażeniami twarzy znalezione na stacji paliw
WARSZAWA
slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
imageTitle
Trenerzy nie mają złudzeń. "To będzie jego atutem"
EUROSPORT
imageTitle
Johnson o krok od drugiego złota. Jego los w rękach wielkiej Shiffrin
EUROSPORT
Policja
Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce
Lublin
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro ukarany przez sejmową komisję

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica