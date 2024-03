Ewa Zgrabczyńska, która we wtorek została zatrzymana przez policję i usłyszała prokuratorskie zarzuty, straci pracę. Decyzję o wypowiedzeniu jej umowy podjął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dyrektorka poznańskiego zoo jest podejrzana o działania na szkodę miasta poprzez wykorzystanie swojej funkcji i nadużycie uprawień, a także pokrzywdzenia wierzycieli oraz nakłonienia świadka do złożenia fałszywych zeznań. Zgrabczyńska została zawieszona w pełnieniu funkcji dyrektorki i ma zakaz wstępu na teren ogrodu zoologicznego. Grozi jej do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Zgodziła się na podawanie pełnego nazwiska i publikację wizerunku.