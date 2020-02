Szukają go w sprawie śmiertelnego pobicia zapaśnika. Do sądu trafił wniosek o areszt poszukiwawczy

Trwają procedury wymagane do wystawienia listu gończego za Olgierdem Michalskim, 42-latkiem podejrzanym o śmiertelne pobicie poznańskiego zapaśnika Dominika Sikory. Mężczyzna prawdopodobnie ukrywa się w Szwajcarii.

Do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu poszukiwawczego wobec Olgierda Michalskiego. Podstawą wniosku są zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć Dominika Sikory. Za ten czyn może mu grozić nawet dożywocie.

Areszt poszukiwawczy to inaczej postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ukrywającej się osoby podejrzanej. W przypadku zatrzymania, trafi on na jego podstawie do sądu rejonowego, w którym prowadzone jest przeciw niemu postępowanie. Dopiero po zastosowaniu aresztu poszukiwawczego możliwe jest wystawienie listu gończego za poszukiwanym.