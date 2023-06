Do zoo w Poznaniu przyjechało pięć lwów z Ukrainy. Po badaniach ruszą w dalszą drogę

Kolejne zwierzęta trafiły do zoo w Poznaniu (woj. wielkopolskie) z ogarniętej wojną Ukrainy. To pięć lwów - lwica z trojgiem młodych i dorosły samiec. Zwierzęta po kwarantannie pojadą do USA i Wielkiej Brytanii.

- Zwierzęta są już po odprawie i zmierzają do naszego zoo. To lwica z trojgiem młodych i dorosły samiec. Transport powinien do nas dotrzeć we wtorek około godziny 20-21 - mówił nam we wtorek po południu Remigiusz Koziński, kierownik Działu Edukacji i Promocji zoo w Poznaniu.