Zabił żonę, potem wysadził kamienicę. Sąd ogłosił wyrok dla Tomasza J.

Wybuch gazu w Poznaniu. Prokuratura: to przez odkręcenie rurki z gazem 07.01. | Tomasz J. miał spowodować wybuch gazu w kamienicy na Dębcu, by zatrzeć ślady zabójstwa - twierdzi poznańska prokuratura. Tą wersję potwierdza opinia biegłego, która właśnie do nich trafiła. Wynika z niej, że do wybuchu gazu doszło na skutek odkręcenia rurki gazowej doprowadzającej gaz do kuchenki. W ruinach znaleziono ciała pięciu osób, a ponad 20 zostało rannych. TVN 24 Poznań