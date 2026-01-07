Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Na terenie szpitala znaleziono ciało 51-latka. Ustalenia koronera

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Służby otrzymały rano zgłoszenie o znalezieniu ciała 51-letniego mężczyzny na terenie należącym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Na miejsce pojechał patrol policji i koroner.

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na terenie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o 7.15. Jak początkowo informowała policja, wynikało z niego, że ciało znajduje się na dachu lecznicy.

- Policjanci pojechali na miejsce i zweryfikowali te informacje. Ciało mężczyzny znaleziono w przestrzeni pomiędzy budynkami. To miejsce znajduje się na parterze i jest do niego dostęp z tego poziomu - powiedział tvn24.pl. podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Sprawdzą, jak znalazł się pomiędzy budynkami

Wiadomo, że zmarły to 51-latek. Jego tożsamość jest ustalana. Personel szpitala miał kojarzyć mężczyznę z widzenia.

Koroner zakończył już swoje czynności. Wykluczył udział osób trzecich w śmierci mężczyzny, a wskazał na przyczynę chorobową. - Teraz rolą policjantów będzie zbadanie okoliczności, w jakich ten mężczyzna znalazł się w tym miejscu - dodał Paterski.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu
Źródło: Klaudia Stefens/TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Klaudia Stefens/TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PoznańWielkopolskaPolicja
Czytaj także:
Nigeria. Uczniowie opuszczają szkoły w związku z atakami w pobliskim stanie
Zamknięto szkoły dla milionów ludzi. Po dwóch miesiącach ogłoszono, kiedy je otworzą
Świat
Atak zimy w Holandii
Zimowy paraliż w Holandii. Setki odwołanych lotów, gigantyczne korki
METEO
Ubytek na torach w Będzelinie
Ponad metr wyrwy w torowisku. Sprawę zbada prokuratura, PKP ma swoją wersję
Łódź
imageTitle
Lewandowski wspomina rozmowę, która "zmieniła jego życie"
EUROSPORT
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Policjant próbował zgwałcić policjantkę podczas zakrapianej imprezy
WARSZAWA
shutterstock_424107649 IKEA
Gigant meblowy zamyka duże sklepy. "Stawiamy na mniejszy format"
BIZNES
depresja schizofrenia kobeta tlum shutterstock_2595607679
Schizofrenia i osteoporoza idą w parze. Naukowcy znaleźli wyjaśnienie
Zdrowie
imageTitle
Wolny dzień po meczu kadry? Czekają na decyzję króla Karola
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki zasłabł
Zasłabł za kierownicą, ciężarówka w rowie
Wrocław
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ma "wykorzystywać stanowisko" do budowania poparcia. Z taką strategią "nie da się wygrać"
Polska
Dzieci bawiły się na lodzie
Zabawa dzieci i dorosłych na zamarzniętym zbiorniku wodnym
Katowice
Najbardziej znanym mieszkańce Puszczy Białowieskiej jest żubr (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna wszedł do zagrody żubrów. "Incydent, który nigdy nie powinien się wydarzyć"
Białystok
Śnieg, zima
Mróz i śnieg. Tu pogoda będzie niebezpieczna
METEO
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
WARSZAWA
Tankowiec Bella 1
Ścigają ich Amerykanie. Rosja wysłała okręt wojenny do eskorty
Świat
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
WARSZAWA
imageTitle
Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Zakopanem
EUROSPORT
Zabrał zabawkę wartą 30 zł, groził pracownikom
Łup za 30 złotych, groźba 10 lat więzienia
Olsztyn
imageTitle
Dwa kroki od trofeum. Barcelona zaczyna walkę o Superpuchar
EUROSPORT
AdobeStock_573281782
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
BIZNES
Kierowca ciągnika był trzeźwy
Wypadek podczas kuligu. Dwie osoby ranne
Poznań
Szef firmy Nvidia - Jensen Huang - i nowy chip Vera Rubin
Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"
BIZNES
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Dlaczego Maduro miał problem z siadaniem, a żona bandaż na głowie? Ludzie Trumpa opowiedzieli
Świat
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Przydacz o ataku USA na Wenezuelę: raczej patrzę na to jako wydarzenie pozytywne niż negatywne
Polska
"Polak ma niemal trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec". Co sędzia pokręcił?
"Polak ma trzy razy niższy poziom życia niż Niemiec"? Aż tak to nie
Michał Istel
Samolot z eskortą lądował w Gdańsku
Samolot NATO lądował w eskorcie wojskowych myśliwców
Trójmiasto
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
METEO
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, trafił do aresztu
Znęcał się nad matką, w trakcie interwencji zaatakował policjanta nożem
Lublin
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
METEO
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Popyt na mieszkania wraca. Co z cenami?
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica