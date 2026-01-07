Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na terenie Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o 7.15. Jak początkowo informowała policja, wynikało z niego, że ciało znajduje się na dachu lecznicy.
- Policjanci pojechali na miejsce i zweryfikowali te informacje. Ciało mężczyzny znaleziono w przestrzeni pomiędzy budynkami. To miejsce znajduje się na parterze i jest do niego dostęp z tego poziomu - powiedział tvn24.pl. podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Sprawdzą, jak znalazł się pomiędzy budynkami
Wiadomo, że zmarły to 51-latek. Jego tożsamość jest ustalana. Personel szpitala miał kojarzyć mężczyznę z widzenia.
Koroner zakończył już swoje czynności. Wykluczył udział osób trzecich w śmierci mężczyzny, a wskazał na przyczynę chorobową. - Teraz rolą policjantów będzie zbadanie okoliczności, w jakich ten mężczyzna znalazł się w tym miejscu - dodał Paterski.
Autorka/Autor: aa/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Klaudia Stefens/TVN24