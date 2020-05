"Chór w czasach zarazy". Zaśpiewali w maseczkach w pustym kościele

Stanęli po dwie osoby w ławce. Wszyscy w czarnych strojach i w maseczkach. Tak zaśpiewali utwór w ramach projektu artystycznego "Chór w czasach zarazy". - Pojawiła się w nas wszystkich niebywała tęsknota, by zafunkcjonować na żywo - tłumaczy Jacek Sykulski, inicjator akcji.

Premiera teledysku stworzonego w ramach projektu artystycznego "Chór w czasach zarazy" odbyła się w sobotę. Inicjatorem akcji był dyrektor Poznańskiego Chóru Chłopięcego Jacek Sykulski. Związani z Poznaniem artyści, którzy na co dzień uczestniczą w szeroko pojętym "życiu chóralnym", zarówno jako śpiewacy czy dyrygenci, odpowiedzieli na jego apel i zgodzili się spotkać w jednej z najpiękniejszych poznańskich świątyń - Farze, by wspólnie zaśpiewać jego "The peace meditation", czyli "Medytację o pokoju".