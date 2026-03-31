Liczyli na przyspieszenie decyzji. Złapali ich na wręczaniu łapówki

Do zdarzenia doszło w Poznaniu

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował o szczegółach akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o zatrzymania z 24 marca.

- Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali na gorącym uczynku wręczania korzyści majątkowych w centrum Poznania dwóch mężczyzn: prezesa zarządu oraz prokurenta spółki działającej w branży obrotu nieruchomościami - poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Zabezpieczyli nośniki danych, telefony oraz 60 tysięcy złotych. Mają też nagrania z monitoringu.

Żeby przyspieszyć inwestycję

Wawrzyniak podkreślił, że z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, iż w okresie od lutego do marca 2026 roku zatrzymani mężczyźni, "działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali wręczyć korzyść majątkową w kwocie 75 tys. zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania".

Łapówka - jak wskazał prokurator - miała zostać przeznaczona na przyspieszenie wydania korzystnej dla spółki decyzji administracyjnej dotyczącej inwestycji budowlanej w Poznaniu, która została wstrzymana w skutek działania PINB. - Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania udzielenia korzyści majątkowej oraz jej obietnicy w zamian za wywieranie wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną - zaznaczył Wawrzyniak.

Grozi im więzienie

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 65 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi kara do ośmiu lat więzienia.

