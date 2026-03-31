Poznań

Liczyli na przyspieszenie decyzji. Złapali ich na wręczaniu łapówki

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w Poznaniu próbowali wręczyć 75 tysięcy złotych łapówki. Chodziło o pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował o szczegółach akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o zatrzymania z 24 marca.

- Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali na gorącym uczynku wręczania korzyści majątkowych w centrum Poznania dwóch mężczyzn: prezesa zarządu oraz prokurenta spółki działającej w branży obrotu nieruchomościami - poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Zabezpieczyli nośniki danych, telefony oraz 60 tysięcy złotych. Mają też nagrania z monitoringu.

Żeby przyspieszyć inwestycję

Wawrzyniak podkreślił, że z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, iż w okresie od lutego do marca 2026 roku zatrzymani mężczyźni, "działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali wręczyć korzyść majątkową w kwocie 75 tys. zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania".

Łapówka - jak wskazał prokurator - miała zostać przeznaczona na przyspieszenie wydania korzystnej dla spółki decyzji administracyjnej dotyczącej inwestycji budowlanej w Poznaniu, która została wstrzymana w skutek działania PINB. - Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania udzielenia korzyści majątkowej oraz jej obietnicy w zamian za wywieranie wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną - zaznaczył Wawrzyniak.

Grozi im więzienie

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 65 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBA

Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jensen Huang
Nvidia inwestuje w Marvell. Notowania w górę
BIZNES
31 1300 reuters-0005
Sekretarz wojny USA: najbliższe dni będą kluczowe
Świat
imageTitle
"Mecze będą tam, gdzie miały być". Szef FIFA o udziale Iranu w mundialu
EUROSPORT
Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu
Jest ekstremalnie niebezpiecznie. Ryzyko bardzo dużych lawin
METEO
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
"To będzie NIESAMOWITE!" Donald Trump nie może się doczekać
Świat
Pełnia Księżyca
Różowy Księżyc już wkrótce zalśni na niebie
METEO
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Postoliskach
Remontują spektakularny kościół ze strzelistą wieżą
WARSZAWA
Grafika "Ścigani przez wymiar sprawiedliwości, chronieni przez Orbana" autorstwa grupy S&D wyświetlana w Parlamencie Europejskim
Ziobro i Romanowski nie byli pierwsi. Kto przecierał "azylowy szlak"
Sebastian Zakrzewski
Kolejki na przygranicznych stacjach paliw
"Niemcy przyjeżdżają, ustawiają się w kolejkach"
BIZNES
GettyImages-2213211298
Promowała uzdrawianie orgazmem. Bizneswoman skazana na dziewięć lat
Świat
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Podejrzane substancje po zmarłym chemiku. Policja zamknęła ulicę
WARSZAWA
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Nowe ceny maksymalne na stacjach benzynowych. W środę będzie drożej
BIZNES
imageTitle
Powrót zimy w Zakopanem. Wyjątkowe zawody w środę
EUROSPORT
shutterstock_2669193937
Masz tę grupę krwi? Dowiedziono, że znacznie zwiększa ryzyko przewlekłej choroby
Zdrowie
Wiec Fidesz na Węgrzech
"Węgry są i będą w Unii Europejskiej. Orban dawno wyszedł"
Polska
shutterstock_2463386913
Europa inwestuje miliardy w AI. Powstanie wielkie centrum danych
BIZNES
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Wypadek kolumny premier Szydło. Zeznania BOR-owców w osobnym śledztwie
Białystok
Pogoda. Jęzor zimna tuż przed Wielkanocą
Duża zmiana w pogodzie na Wielkanoc. Najnowsza prognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Kalima na Lanzarote
Do europejskiej wyspy dotarła ogromna chmura pyłu
METEO
imageTitle
Zwycięska trzysetówka. Majchrzak z awansem w Marrakeszu
EUROSPORT
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
57 min
pap_20260310_0KM
"Synagoga szatana" i "zdrada Jezusa" po liście biskupów. "To forma lobotomii"
Terlikowski. Istota rzeczy
Wypadek koło Płońska
Rozbił auto na przydrożnych drzewach. Zostawił ranną pasażerkę i uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Polska jak walec w eliminacjach Euro. Ósma wiktoria młodzieżówki
EUROSPORT
Aleksandra Zawieruszanka
Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka
Kultura i styl
shutterstock_2696537251
Jedz w ten sposób, a schudniesz. Naukowcy odkryli paradoks skutecznej diety
Zdrowie
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Podwójne zabójstwo w Wołominie. Wnuczek ofiar usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN: dwoje sędziów TK zaproszonych na ślubowanie do prezydenta
Polska
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Zburzą most i zbudują go od nowa. Mieszkańcy chcą zastępczej przeprawy
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy i z kim Polacy zagrają w kwalifikacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica