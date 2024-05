"Trudno być zadowolonym po 8 latach czekania na sprawiedliwość"

To znacznie mniejsza kwota niż ta, o którą zabiegał były policjant. Tuż po ogłoszeniu wyroku Kolasa jeszcze nie wiedział, czy będzie się odwoływał i walczył dalej. - Trudno być zadowolonym po ośmiu latach czekania na sprawiedliwość. Cieszę się, że ta męka się skończyła. Jeszcze nie zastanawiałem się z moim mecenasem, czy będziemy dalej walczyć. Przeprowadzimy rozmowę na spokojnie. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to, żeby ludzie widzieli, że policjant, który przez osiem lat "był przestępcą", bo tak o mnie mówiono, że w końcu ta sprawa się zakończyła i że ten policjant jest osobą niewinną - tłumaczył Robert Kolasa.

"Miałem przemycać dużą liczbę papierosów"

"Dziwi mnie fakt, że nie uwierzono policjantowi"

Były policjant nie ukrywa, że ma żal za to, co go spotkało. - Czekałem siedem lat na sprawiedliwość. Mam żal do poznańskiej policji i do prokuratury okręgowej, a szczególnie do prokurator Nowickiej. Zniszczono mi karierę, życie osobiste i reputację. Straciłem też zdrowie. Nie miałem w tej sprawie wsparcia - powiedział Kolasa.