Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
Poznań

W pudełka po butach pakują kosmetyki i dobre słowo

Małe pudełko, wielka pomoc
Jak skompletować pudełko w ramach "Project Shoebox"?
Źródło: Project Shoebox
Zamiast tulipanów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wręczają małe pudełka wypełnione kosmetykami i wsparciem. To już półmetek zbiórki kosmetyków i środków czystości dla potrzebujących kobiet w ramach akcji "Project Shoebox". Dzięki tej inicjatywie matki samotnie wychowujące dzieci, ofiary przemocy domowej czy kobiety w kryzysie bezdomności mogą liczyć na materialną pomoc.

- Dzień Kobiet to nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim moment, by zadbać o te kobiety, dla których codzienna godność jest luksusem - przekonuje Magdalena Kornaś-Owsiana, przedstawicielka Stowarzyszenia Shoebox.

"Project Shoebox" to zbiórka kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Nie bez powodu to panie są adresatkami tej dobroczynnej inicjatywy. O tym, że w Polsce bieda ma twarz kobiety, nie raz mówiły organizacje pomocowe - chociażby takie jak Szlachetna Paczka.

Małe pudełko, wielka pomoc
Małe pudełko, wielka pomoc
Źródło: Project Shoebox

Dlatego inicjatywa wspiera kobiety żyjące w ubóstwie, przebywające w ośrodkach interwencji kryzysowej, uciekające od przemocowych partnerów, będące w kryzysie bezdomności. Na pomoc mogą też liczyć matki samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Ale z prośbami o pomoc do "Project Shoebox" zwracają się też inni. W tym roku o wsparcie zwróciła się też szkoła specjalna, w której rodziców uczennic często nie stać na środki menstruacyjne, czy organizacja dla sióstr zakonnych, które decydują się opuścić swoje zgromadzenie i zostają z niczym.

- Niestety potrzebujących jest coraz więcej. Sytuacja jest odrobinę lepsza pod względem choćby ubóstwa skrajnego w kraju, ale tego rodzaju pomoc i tak jest potrzebna. Są coraz to nowe grupy, które mierzą się z takimi problemami. Jak widać, historie są różne, ale rdzeń jest wspólny: potrzeba zadbania o dobrostan i godność - opowiada Kornaś-Owsiana.

To, co dla jednych jest oczywiste, dla innych jest luksusem

Do 3 marca 2026 r. w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu i Katowicach trwają zbiórki nowych, nieużywanych kosmetyków.

Kluczowe są przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby, takie jak: artykuły higieny menstruacyjnej, mydła, żele pod prysznic, szampony, dezodoranty, pasty i szczoteczki do zębów. Ale mile widziane są też kremy, balsamy, odżywki, kosmetyki kolorowe, grzebienie, perfumy czy drobna biżuteria.

Tutaj można stacjonarnie przynosić kosmetyki
Tutaj można stacjonarnie przynosić kosmetyki
Źródło: Project Shoebox

Zebrane dary wolontariusze pakują w pudełka wielkości tych na buty. W każdej takiej paczce znajduje się od 8 do 12 produktów, wśród nich jest także liścik od organizatorów. Tak skompletowane upominki trafiają do potrzebujących kobiet w okolicach 8 marca. - Dzień Kobiet to nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim moment, by zadbać o te kobiety, dla których codzienna godność jest luksusem - przekonuje Magdalena Kornaś-Owsiana.

Kobiety kobietom

O tym, że każde takie małe pudełko to wielkie wsparcie, otwarcie mówią fundacje, które przekazują paczki swoim podopiecznym.

- Kobiety zgłaszające się do fundacji bardzo często zmagają się z obniżonym poczuciem własnej wartości, mają trudność z proszeniem o pomoc i czują, że nie zasługują na miłe gesty. Otrzymane prezenty pomagały im przełamać te przekonania i pokazały, że mają prawo zadbać o siebie i przyjąć coś dobrego. Dlatego ta akcja ma realne znaczenie i zdecydowanie warto się w nią angażować - zachęca Aleksandra Bagrowska z poznańskiej Fundacji Czas Kobiet.

Co roku pomoc trafia do ponad 2 tysięcy kobiet
Co roku pomoc trafia do ponad 2 tysięcy kobiet
Źródło: Project Shoebox

Dyrektorka Centrum Praw Kobiet w Poznaniu również podkreśla, że każde takie "pudełko" to ogromne wsparcie. - Dla wielu kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - często uciekających z domów przemocowych dosłownie bez niczego - były one prawdziwym darem serca - mówi Monika Ray.

Same obdarowane też mówią o tym, że w paczkach z "Project Shoebox" znajdują coś więcej niż kosmetyki. - Każda kobieta w jakiś tam sposób o siebie dba. To rzeczy praktyczne, miłe, fajne. Przypominające, że jest ktoś, kto o nas myśli. Dzięki nim nie czujemy się zmarginalizowane - powiedziała jedna z ośmiu tysięcy kobiet, które otrzymały wsparcie od "Project Shoebox".

Pudełka trafią do kobiet około 8 marca
Pudełka trafią do kobiet około 8 marca
Źródło: Project Shoebox

Zaczęły od zbiórki w firmie, teraz inspirują nie tylko w Poznaniu

"Project Shoebox" narodził się w Poznaniu za sprawą Magdaleny Kornaś-Owsianej, Alicji Marcinek i Agaty Frydrychowicz. Pierwszą zbiórkę zorganizowały w swoim miejscu pracy. Wtedy wspólnymi siłami udało się zebrać 170 kartonów po butach wypełnionych m.in. mydłami, szczoteczkami, kremami. Cztery lata później pudełek było już ponad 750, a do akcji dołączyły się wielkie i małe firmy niemal z całej Polski. Po sukcesie akcji Poznanianki zarejestrowały komitet społeczny, a w końcu założyły stowarzyszenie, które odpowiada ze "Project Shoebox". Do tej pory dzięki inicjatywie Poznanianek pomoc dotarła do 10 tys. kobiet.

- Z jednej strony minęło bardzo szybko i wciąż pamiętamy te pierwsze akcje. Z drugiej - fantastycznie, że z roku na rok jest coraz więcej pomagających, zwłaszcza z biznesu. Ludzie organizują się sami - w pracy, w szkołach, wśród znajomych. Wysyłają paczki z różnych zakątków Polski i dopytują, jak pomóc - podsumowała Kornaś-Owsiana.

W Polsce ta inicjatywa powstała 10 lat temu
W Polsce ta inicjatywa powstała 10 lat temu
Źródło: Project Shoebox

Są dwie ścieżki

W tym roku pudełka ze wsparciem mają trafić co najmniej do 2,2 tysiąca kobiet z całej Polski, choć organizatorki bardzo liczą, że uda się przygotować nawet 3,5 tysiąca pudełek.

W akcję można zaangażować się, przynosząc we wskazane miejsce konkretne produkty, ale nie tylko. Prowadzona jest również internetowa zbiórka pieniędzy. Zebrane w ten sposób fundusze pozwolą na zakup brakujących kosmetyków i kompletowanie pudełek.

Lista najpotrzebniejszych produktów
Lista najpotrzebniejszych produktów
Źródło: Project Shoebox
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Project Shoebox

Udostępnij:
Czytaj także:
Śnieg, Rosja
Śnieżyca w Moskwie. "Spodziewane są rekordowe opady"
METEO
Katarzyna Kęcka na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
Luka w zdrowiu rośnie do 30 miliardów, a w rozmowach pat. "To temat na reformę państwa"
Piotr Wójcik
Pilne
Program SAFE. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Podwójne zabójstwo w Raciążu
Zadzwonił na policję, powiedział, że zabił dwie osoby. Makabryczne szczegóły zbrodni
Polska
imageTitle
Zatrważające przeoczenie. Sędziowie mogli wypaczyć wynik
EUROSPORT
Sarna na krze na Wiśle
Sarna dryfowała na krze. Służby ruszyły z pomocą
Trójmiasto
Sycylia po przejściu burzy Harry
Fale wyrzuciły na brzeg już 15 ciał. Media o możliwej przyczynie
Zgłoszenie o drażniącym zapachu uruchomiło akcję służb
Drażniący zapach i ewakuacja mieszkańców
Wrocław
cholesterol shutterstock_2616402807
Badania i leki to nie wszystko. Nowe zalecenia w walce z cholesterolem
Zdrowie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Szefowa Polski 2050: chciałam skończyć operę mydlaną o wicepremierze
Polska
imageTitle
Wypieki, bełkot, nonsensowne zdania na wizji. Zaangażował się nawet premier
EUROSPORT
Znaleźli ciało 27-latki (zdjęcie ilustracyjne)
Kobieta utonęła w balii. Zatrzymali jej partnera
Białystok
pap_20090522_0L8
Nie tylko Węgry i Słowacja. Już trzy kraje mają blokować sankcje na Rosję
BIZNES
Książę Andrzej, król Karol III (2022)
Były książę w rękach policji. Jest oświadczenie króla
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Rozpoczęły się odwierty pod budowę czwartej linii metra
WARSZAWA
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
METEO
Ciało noworodka było porzucone w rowie
Porzucone ciało noworodka w rowie. Policja apeluje o pomoc
Olsztyn
Książę Andrzej
Były książę Andrzej został zatrzymany. Co wiemy do tej pory
telefon, bankomat, smartfon
Od dziś obowiązuje nowy limit w bankomatach
BIZNES
W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt noży i miecze
Kilkadziesiąt noży i miecze w mieszkaniu. 38-latek groził budowlańcom i policjantom
Kraków
imageTitle
Sochan gotowy do gry. Szansa na debiut już tej nocy
EUROSPORT
Silny mróz
Może być nawet -15 stopni. Lodowate chwile w dziewięciu województwach
METEO
shutterstock_432895555
Koniec ery panierki. Tak w 2026 roku będą wyglądać obiady w polskich szkołach
Zdrowie
Pytasz chatbota o zdrowie? To musisz o czymś wiedzieć
"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk w Zielonce
Tusk: to nie jest tylko gra słów
BIZNES
Donald Trump
Oni pojawią się na posiedzeniu Rady Pokoju. Kogo nie będzie?
Przewożą lód do ziemianek
Leśnicy zbierają wielkie kostki lodu. Mają ważne zastosowanie
Białystok
imageTitle
Miał niewielkie szanse na przeżycie. Stanął na olimpijskim podium
EUROSPORT
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
WARSZAWA
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica