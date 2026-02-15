Rozbierają most w centrum Poznania. Którędy pojadą kierowcy?

Most Chrobrego w Poznaniu. Rusza rozbiórka północnej nitki Źródło: PIM

Most Chrobrego w Poznaniu zniknie, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowy obiekt. O tej inwestycji w stolicy Wielkopolski mówi się od kilku lat. Ponad 60-letni most znajduje się w pobliżu Katedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim - miejsca chętnie odwiedzanego przez turystów.

Od 16 lutego kierowcy w obu kierunkach pojadą tą samą nitką Źródło: PIM

Pojadą tylko jedną nitką

Od początku listopada 2025 roku trwały przygotowania do rozbiórki. W ich trakcie m.in. wstrzymano ruch tramwajów na obiekcie. Obecna przeprawa składa się z dwóch części. W jej miejscu mają powstać trzy nowe obiekty - dwa mosty drogowe i most tramwajowy.

Poznański magistrat poinformował, że w związku z planowaną rozbiórką pierwszej, północnej części Mostu Bolesława Chrobrego, w poniedziałek 16 lutego, po porannym szczycie komunikacyjnym, wyłączona z ruchu zostanie jezdnia, z której korzystają kierowcy jadący w stronę centrum miasta.

Przygotowania do rozbiórki ruszyły w listopadzie Źródło: PIM

Rozbiorą północną część mostu

Po poniedziałkowej zmianie organizacji ruchu kierowcy będą mogli przejechać w obu kierunkach na południowej nitce przeprawy. Umożliwią to przewiązki, czyli przejazdy przez nieczynne obecnie torowisko tramwajowe. Jak dodano w komunikacie, chodnik na południowej części mostu pozostanie dostępny dla pieszych. "Gdy na południowej jezdni będzie odbywał się już ruch dwukierunkowy, przeprowadzona zostanie rozbiórka i budowa nowej, północnej części, która jest w gorszym stanie technicznym" - opisano w komunikacie. Wskazano, że do tej pory wykonawca inwestycji prowadził prace przygotowawcze dotyczące głównie infrastruktury podziemnej znajdującej się w rejonie mostu.

Most Chrobrego jest w złym stanie technicznym Źródło: PIM

Magistrat podkreślił, że podział prac na etapy pozwoli zachować możliwość przejechania nad Wartą. Zastrzeżono przy tym, że w związku ze zwężeniem dotychczasowej przeprawy z dwóch do jednego pasa ruchu w obu kierunkach, przejazd, zwłaszcza w godzinach szczytu, będzie utrudniony. W związku ze zmianą organizacji ruchu, od poniedziałku inaczej zaczną funkcjonować trzy linie autobusowe kursujące w kierunku Garbar.

Według założeń, prace przy etapowym wyburzaniu dotychczasowej i budowie nowej przeprawy przez Wartę potrwają do 2028 roku.

Przebudowa Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu Źródło: PIM

Wizualizacja poglądowa nowego mostu Chrobrego Źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Ostatni remont był u schyłku PRL

Most Chrobrego ostatni kapitalny remont przeszedł jeszcze u schyłku PRL, w 1989 roku. Decyzja o konieczności przebudowy zapadła na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy, która weryfikowała stan techniczny mostu. Wykazała, że m.in. nieszczelna jest izolacja pod chodnikami, nie ma prawidłowego odwodnienia, widoczne są uszkodzenia spowodowane przez korozję i nieszczelności w dylatacji. Występujące przecieki oraz uszkodzenia korozyjne mogły wpłynąć na obniżenie nośności obiektu. O konieczności prac świadczy także najnowsza opinia techniczna z grudnia 2024 r. przygotowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej.

Most Chrobrego nie jest najstarszą przeprawą w Poznaniu. Starszy jest most Królowej Jadwigi, wybudowany jeszcze za życia Józefa Stalina i Bolesława Bieruta.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała