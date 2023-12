60-latek został brutalnie zamordowany i okradziony. Jest wyrok w sprawie

Zbrodnia została zaplanowana

Prokurator pytany o motyw działania sprawców podkreślił, że „ustaliliśmy, że to była kwestia uzyskania jakichś korzyści majątkowych; to zabójstwo ma związek z rozbojem, zgon nastąpił w wyniku licznych ran zewnętrznych i wewnętrznych, wstrząsu krwotocznego. Sprawcy działali w zamiarze bezpośrednim, szczególnie okrutnie i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, czyli chęci uzyskania korzyści majątkowych ze strony pokrzywdzonego, czyli ewidentny motyw rabunkowy”.

Prokurator wskazał także, że według ustaleń śledczych, zbrodnia została zaplanowana. „Wszystko wskazuje na to, że było to zaplanowane (…) Mieli świadomość, że mężczyzna ten może posiadać jakieś środki; ci mężczyźni zabrali mu różne przedmioty do niego należące, to były m.in. zegarki, różne sumy pieniędzy” – powiedział. Dodał, że łączna kwota zrabowanych dóbr to ponad 150 tysięcy złotych.