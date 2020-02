Brutalnie zaatakował ekspedientkę, zadał jej kilkadziesiąt ciosów kamieniem "wielkości pięści". Jest wyrok

Do tragicznych wydarzeń doszło na początku maja ub. roku w sklepie przy ul. Jaśkowiaka. Według ustaleń prokuratury, Patryk K., chcąc zdobyć pieniądze ze sklepowej kasy, "uderzył poszkodowaną co najmniej 50 razy w głowę i okolice karku kamieniem wielkości pięści". Kiedy skatował kobietę, próbował przy użyciu noża otworzyć kasę, nie udało mu się. Potem Patryk K. uciekł ze sklepu. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa. Za takie przestępstwo groziło mu nawet dożywocie. W piątek Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał Patryka K. winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł także zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej kobiety w kwocie 40 tys. zł.

"Sąd nie ma wątpliwości"

Sędzia Michał Ziemniewski podkreślił w uzasadnieniu, że "sąd nie ma wątpliwości, że oskarżony swoim działaniem, w zamiarze ewentualnym, usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonej, uderzając ją wielokrotnie kamieniem w głowę, który uprzednio przygotował (…) i tak długo, aż pokrzywdzona nie przestała się ruszać, leżąc na podłodze". Jak dodał, "sąd nie miał wątpliwości również, że oskarżony działał z zamiarem rozboju na pokrzywdzonej". - Wskazują na to zarówno wyjaśnienia oskarżonego z postępowania przygotowawczego, a w szczególności fakt, że oskarżony znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej – zaznaczył sędzia. Odnosząc się do wysokości wymierzonej Patrykowi K. kary, sędzia wskazał m.in. na fakt, że oskarżony kilkukrotnie przychodził wcześniej do sklepu, przygotował się do popełnienia tego czynu. W ocenie sądu fakt, że pomiędzy trzecim a czwartym przyjściem do sklepu oskarżonego minęło co najmniej kilkanaście minut, pozwala sądowi przyjąć z całą pewnością, że oskarżony przemyślał swoje zachowanie i działanie oskarżonego nie zostało podjęte nagle. - Nie podjął on decyzji o zamiarze popełnienia przestępstwa, przebywając po raz ostatni w sklepie. Oskarżony przygotował się do popełnienia tego czynu – zaznaczył.