Miało być zdanie po hebrajsku. Wyszło "wókyzęj uleiw metsaim ńanzoP"

"Panie Prezydencie @jacek_jaskowiak, w języku hebrajskim piszemy i czytamy z prawej strony do lewej. Poprawcie te bohomazy, bo to wstyd wielki" - napisał na Twitterze Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikva, zajmującej się przede wszystkim nawiązaniem dialogu oraz upowszechnianiem tradycji i kultury polsko-żydowskiej.

- To typowy błąd w oprogramowaniu. Popularne programy graficzne często odwracają zdania. By tego uniknąć, trzeba zainstalować wtyczki, które temu zapobiegają - mówi Leszek Kwiatkowski, tłumacz hebrajskiego, wykładowca w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM, który zamieścił w sieci zdjęcie plakatu z kuriozalną pomyłką, który wisiał na przystanku tramwajowym "Armii Poznań" na ulicy Winogrady. Wisiał, bo już został zdjęty. Po drugiej stronie torowiska został plakat w wersji ukraińskiej.

Błędy w menu i na zebraniu wykładowców

Jak dodaje, by uniknąć podobnych błędów przy tłumaczeniach, najlepiej jest tekst wysyłać w formie grafiki wektorowej. - Przede wszystkim jednak warto taki plakat pokazać komuś, kto to tłumaczył, zanim wyśle się go do drukarni - podkreśla Kwiatkowski.