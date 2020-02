Zmora i Brukselka - oto nowi lokatorzy poznańskiego zoo

Zajadają się bananami i winogronami. Ale nie gardzą też mięsem. Mowa o binturongach, dwóch nowych mieszkańcach poznańskiego zoo. Póki co przyzwyczajają się do nowego miejsca, ale wkrótce będzie można je zobaczyć na wybiegu.

Binturongi przyjechały do Poznania z berlińskiego zoo już kilka tygodni temu, ale na razie nie wychodzą na wybieg zewnętrzny. Póki co zapoznają się z nowym otoczeniem, opiekunami, zwyczajami.

Ni to kot, ni to małpa

Nowi mieszkańcy zoo to ssaki z rodziny wiwerowatych. Łączą w sobie cechy kota, niedźwiedzia i małpy. - Do podtrzymywania się na gałęziach, do przechodzenia z gałęzi na gałąź czy nawet utrzymania równowagi konieczny jest im ogon - wyjaśnia Jakub Rutkowski, opiekun zwierząt drapieżnych.

Mają szorstką sierść, czekoladowe oczy i sterczący zarost, którego może im pozazdrościć niejeden hipster. - To nie wąsy, a wibrysy - precyzuje Rutkowski. - Są im potrzebne do tego, by lepiej się orientować i łatwiej po ciemku znaleźć drogę, bo są to zwierzęta nocne - tłumaczy.