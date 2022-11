Potrącił policjanta i odjechał. Mają już dane właściciela auta, nie został jeszcze zatrzymany

czytaj dalej

Zbudowaliście układ zamknięty, który powoduje to, że mieliście dużo większe szanse - powiedział w "Kawie na ławę" eurodeputowany PO Bartosz Arłukowicz, odnosząc się do reportażu "Czarno na białym" na temat finansowania kampanii europosłów PiS przez osoby związane ze spółkami Skarbu Państwa. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w tym tygodniu złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. - Nie podejmuję się oceny z punktu widzenia etyczno-moralnego, natomiast taki obowiązuje system finansowania partii politycznych od wielu, wielu lat - komentował z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.