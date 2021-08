"Przedszkole dla zwierząt" w ogrodzie zoologicznym

Przedszkole dla zwierząt to jeden z projektów ogólnomiejskich wybranych do realizacji w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku.

"Maluchy rodzące się w niewoli często potrzebują opieki człowieka. Bywają czasem odrzucone przez matki, maja utrudniony start w dorosłe życie z powodu swoich wad, kalectwa etc. To dla nich chcemy stworzyć miejsce do dokarmiania smoczkiem, miejsce do rekonwalescencji i rehabilitacji, swoiste miniambulatorium, zaplecze socjalne, gdzie przy wsparciu opiekunów przejdą do okresu niemowlęcego w życie dojrzałe w miarę samodzielne" - czytamy w projekcie, który zgłosiła radna Halina Owsianna.