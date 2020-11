Dodatkowe łóżka dla chorych na COVID-19. "Decyzja ta nie wpłynie na pacjentów hematologicznych"

Siedem dni na zmiany

Nie będą to nowe, dostawione łóżka, a miejsca po dotychczasowych pacjentach, którzy w przeciągu tygodnia będą musieli je zwolnić. - Część z nich właśnie zakończyła leczenie i została lub zostanie w najbliższym czasie wypisana do domu. Resztę lekarze specjaliści ulokują w innych poznańskich szpitalach. Na te działania przewidujemy siedem dni - mówi Tomasz Stube, rzecznik wojewody.

- Decyzja ta nie wpłynie na pacjentów hematologicznych czy cierpiących na nowotwory. Również ci, którzy dojeżdżają do szpitala na badania, będą mogli korzystać ze wszystkich świadczeń, które dalej będą realizowane w szpitalu. Chciałbym to podkreślić, bo mamy świadomość niepokoju, wiemy o plotkach, które krążą - dodaje.

Myśleli, że zmienią ich szpital w jednoimienny

Pani Sylwia była jedną z chorych, z którą dziennikarze TVN 24 rozmawiali w październiku. Z informacji dyrektora szpitala MSWiA wynikało wtedy, że wojewoda planuje przekształcenie jego placówki w szpital jednoimienny i prosił go o przygotowanie budynku do odpowiednich zmian.

- My tu jesteśmy w izolatkach, oddział jest zamknięty, wchodzą do nas lekarze i pielęgniarki. Wszyscy dbają, żeby te bakterie i wirusy się nie dostały do nas, bo my tego nie przeżyjemy, to jest takie uśmiercanie na żywca i dla nas jest to tragedia - mówiła 16 października pani Sylwia, pacjentka szpitala.