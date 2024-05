Awaria koziołków z poznańskiej wieży. Nie mogą się schować

"Zastygły! A może czekają już na godzinę dwunastą?" Nieoczekiwanie poznańskie koziołki na wieży ratuszowej można oglądać non stop, tyle że już się nie bodą. Unieruchomiła je uszkodzona prowadnica. Już wiadomo, że to nie jest awaria, którą da się usunąć od ręki.

Słynne poznańskie koziołki od wtorku są poza wieżą ratuszową. - Jesteśmy zaskoczeni. Właśnie podejrzewaliśmy, że chyba nastąpiła awaria - mówią turyści z Bydgoszczy, którzy na Starym Rynku pojawili się rano.

- Zastygły! Widziałem informacje na ten temat, ale myślałem, że dotyczyły tylko wtorku, a to nadal trwa. Trzeba im to wybaczyć, pracują na starym mechanizmie. A może czekają już na tę godzinę dwunastą. Ale cała atrakcja to jednak to trykanie. Trzeba liczyć, że znawcy tematu wejdą do środka i naprawią koziołki - opowiada pan Leszek, sklepikarz ze Starego Rynku.

Co stało się z poznańskimi koziołkami? TVN24

"Naprawa może potrwać nawet tydzień"

"Znawcy tematu" o awarii oczywiście wiedzą i już działają, ale okazuje się, że naprawa mechanizmu wcale nie jest taka prosta. - Pękła prowadnica, którą trzeba wymienić, ale to nie jest część dostępna od ręki. Usunięcie awarii może potrwać nawet tydzień - mówi TVN24 Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Na pytanie, co może być przyczyną awarii, przedstawiciel muzeum tłumaczy, że to "efekt przeciążenia". - Od dwóch lat koziołki bodły się dwa razy w ciągu dnia. To zmiana, którą wprowadziliśmy na prośbę miasta. W tej chwili widać, że to się troszkę zemściło. Mechanizm ma 31 lat. Żałujemy, że taka sytuacja wyprzedziła planowany remont mechanizmu - dodaje Oses.

Na razie wiadomo, że koziołki nie będą się bodły dziś w południe. Wkrótce w sprawie koziołków głos zabierze również poznański magistrat.

Powodem awarii jest uszkodzona prowadnica TVN24

Koziołki przywrócili Prusacy

Historia koziołków liczy blisko 500 lat. Po raz pierwszy pojawiły się na wieży w połowie XVI wieku. - Jak długo na tej wieży były i jak długo pojawiały się mieszkańcom miasta, nie wiadomo - mówiła w 2013 roku dr Magdalena Mrugalska-Banaszak, kierownik oddziału Muzeum Historii Miasta Poznania.

Poznańskie koziołki mają 100 lat (materiał z 2013 r.) 06.11 Już od stu lat poznańskie koziołki, równo w południe, przyciągają tłumy widzów pod ratusz. Dokładnie przed wiekiem "Kurjer Poznański" donosił, iż podążając za trendami widocznymi w innych miastach, Poznań również będzie zaopatrzony w "urządzenie błazeńskie". TVN24 Poznań

Dlaczego postanowiono, że trykać będą się tam akurat te rogate zwierzęta? Opisuje to legenda. Przy okazji przebudowy Ratusza miała odbyć się wielka uczta, na którą przybyło wielu znamienitych gości. Potrawą wieczoru miał być udziec sarni, który niestety zsunął się z rusztu prosto w ogień. Aby ratować uroczystość, jeden z kuchcików przyprowadził dwa koziołki, które miały udawać sarninę. Te jednak wyrwały się i uciekły prosto na ratuszową wieżę. Oczom zgromadzonych gości ukazał się przedziwny widok: dwa małe koziołki bodły się beztrosko na gzymsie, czym wzbudziły ogólną wesołość. Na pamiątkę wspomnianego wydarzenia obraz ten został uwieczniony.

Nie wiemy, jak długo działał mechanizm trykających się koziołków. Wiadomo jednak, że w 1675 roku uderzenie pioruna zniszczyło wieżę wraz z zegarem.

Później wszyscy o nich zapomnieli, dopiero pruscy konserwatorzy, kiedy przygotowywali Ratusz do generalnej konserwacji, odkryli w aktach miejskich kontrakt na budowę zegara z koziołkami i wówczas odtworzyli na podstawie tych opisów zegar, który widzimy do dzisiaj. Koziołki powróciły na początku listopada 1913 roku, we wcieleniu, jakie znamy w naszych czasach.

Podczas walk o Poznań w 1945 roku Ratusz wraz z koziołkami został zniszczony. Ponownie zamontowano je w 1953 roku.

Koziołki z ratusza w odgruzowanej wnęce wieżyczki zniszczonej w czasie działań wojennych w 1951 r. W .Maisel, MKZ / CYRYL

W 1993 roku wymieniono cały mechanizm wraz z koziołkami na nowy. "Stare" trafiły do zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania.

W 2002 roku mieszkańcy wybrali imiona dla koziołków. Jednego nazwano Pyrek, nawiązując do gwarowej nazwy ziemniaka, a drugiego Tyrek od słowa "tyrać", czyli ciężko pracować, co ponoć też kojarzy się z Poznaniem.

Autorka/Autor:aa

Źródło: TVN24