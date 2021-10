Uderzali pięściami kierowcę autobusu w Poznaniu. Policja zatrzymała drugiego podejrzanego

Dwóch podejrzanych już w rękach policji

W czwartek w ręce policji wpadł pierwszy z podejrzanych o pobicie, w niedzielę drugi. "Drugi ze sprawców pobicia pana Tadeusza, kierowcy autobusu miejskiego jedzie właśnie do naszego aresztu. Zatrzymali go policjanci z KP Poznań Północ. (...) Oddamy go do dyspozycji prokuratora. Liczymy też na decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Podejrzany ma 40 lat. Trzy tygodnie temu wyszedł z zakładu karnego" – poinformował w niedzielę po godzinie 16 młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.