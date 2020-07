Zepsuło im się auto, grali w siatkówkę przy autostradzie. "Widok jest szokujący i kuriozalny"

Grupę osób grających w siatkówkę na pasie zieleni przy obwodnicy Poznania na autostradzie A2, zauważył jeden z kierowców. Informację o zdarzeniu i nagranie, pokazujące całą sytuację, przesłał do redakcji epoznan.pl .

Powinni oznaczyć auto i odejść jak najdalej

Jak podkreśla, dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu, grupka ta powinna zachowywać się zupełnie inaczej. - Najlepsze co te osoby mogłyby zrobić, to powinny we właściwy sposób oznaczyć ten samochód zaparkowany na pasie awaryjnym, a potem odejść na pas zieleni, najdalej jak się tylko da, założyć odblaskowe kamizelki i nie stwarzać żadnego zagrożenia dla siebie i innych podróżujących na tym odcinku autostrady - tłumaczy policjant.