Poznań

Auto uderzyło w przystanek, kierowca i pasażerka zamienili się miejscami

Do wypadku doszło w niedzielę
Poznań. Wypadek na ul. Bukowskiej. Auto staranowało wiatę przystankową
Źródło: instagram.com/poznanmoment
Auto po uderzeniu przez inny pojazd staranowało wiatę przystankową w Poznaniu. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące nie tylko całe zdarzenie, ale i zamianę miejsc kierowcy i pasażerki jednego z aut.

Do wypadku doszło w niedzielę przed godz. 16 na ulicy Bukowskiej w Poznaniu. - Tam, jak ustalili funkcjonariusze, na wysokości wieżowca Bałtyk kierowca Hyundaia stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na lewy pas, gdzie uderzył w Volkswagena. Ten w wyniku przesunięcia uderzył w wiatę przystanku MPK, pod którą znajdowała się 25-letnia kobieta - relacjonował podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Poszkodowana trafiła do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń i kilka godzin później wróciła do domu.

Chcieli "ratować" kierującego?

Nagranie pokazujące przebieg zdarzenia opublikował @poznanmoment. Na filmie widać, jak Hyundai zjeżdża na lewy pas, uderza w Volkswagena, a ten w przystanek. Zarejestrowany został nie tylko wypadek, ale też zamiana miejsc podróżujących Volkswagenem. Chwilę po wypadku zza kierownicy wysiadł mężczyzna, a z miejsca pasażera kobieta i zamienili się miejscami.

- Jak się okazało, Volkswagenem kierował mężczyzna bez uprawnień, najprawdopodobniej z tego wynikała przesiadka z kobietą, która podróżowała na miejscu pasażera - przekazał podkomisarz Paterski. Policjanci zabezpieczyli nagrania z tego zdarzenia.

- Trwają czynności w sprawie - dodał Paterski.

Autorka/Autor: Filip Czekała

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/poznanmoment

Czytaj także:
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
METEO
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną
WARSZAWA
Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
imageTitle
Legenda, frankofon i frankofil. Korzeniowski odznaczony orderem Legii Honorowej
EUROSPORT
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Linie lotnicze przedłużają zawieszenie lotów na Bliski Wschód
BIZNES
Wołodymyr Zełenski, król Karol
Zełenski w Londynie. Spotkał się z królem, przemawiał w parlamencie
Świat
Lindsey Graham i Donald Trump w Air Force One
"Właśnie rozmawiałem z Trumpem. Nigdy nie widziałem go tak rozgniewanego"
Świat
imageTitle
Duże emocje podczas treningu Świątek
EUROSPORT
Deszcz, noc
Nocą miejscami spadnie śnieg
METEO
Zwolennicy irańskiego rządu trzymają plakat z wizerunkiem Modżtaby Chameneiego i jego zmarłego ojca Alego Chameneiego. Demonstracja w Londynie, zdjęcie z 15 marca
Fasada i kurtyna. Co czeka irański reżim?
Marcin Złotkowski
imageTitle
Ukryte miliony w transferze Pietuszewskiego. Portugalski dziennik ujawnia szczegóły
EUROSPORT
Międzyzdroje
Wjechał w pieszych, zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Odpowie za zabójstwo
Szczecin
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"
METEO
shutterstock_2414376873
Zawaliło się rusztowanie. Są ofiary śmiertelne
Świat
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
"Orbanowi zajęło to około czterech lat, Trumpowi udało się w ciągu roku"
Świat
Iga Świątek
Świątek rusza na podbój Miami Open. Wiadomo, kiedy pierwszy mecz
EUROSPORT
Donald Trump
Człowiek Trumpa przeciw wojnie z Iranem. "Dobrze, że odszedł"
Świat
Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej
Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców
WARSZAWA
Kenijskie służby udaremniły przemyt ponad 2000 mrówek
Chciał przemycić tysiące mrówek, złapali go na lotnisku
METEO
Zbigniew Ziobro i Agnieszka Holland
Agnieszka Holland pozwała Zbigniewa Ziobrę. Jest wyrok sądu
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump: NATO popełniło głupi błąd. Musimy to zapamiętać
Świat
Kolejka po paliwo na stacji benzynowej w Kolombo na Sri Lance
Zabraknie paliwa? "Musimy przygotować się na najgorsze"
Świat
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Nazywają je "miastem Rosjan". "To ich centrum operacyjne w Europie"
BIZNES
kobieta parkinson choroba parkinsona shutterstock_1665533131
Recykling butelek PET może pomóc chorym na parkinsona
Mateusz Morawiecki
Chcieli ogromnego odszkodowania za działania rządu Morawieckiego. Jest decyzja sądu
BIZNES
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
WARSZAWA
Posiedzenie komisji administracji ws. SAFE. Posłowie PiS wychodzą
Na komisji o "zdradzie narodowej". Posłowie PiS wyszli z sali
Polska
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tego chcą Polacy. "Absolutnie kluczowa dla naszego bezpiecznego rozwoju"
BIZNES
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"
BIZNES
Miażdżyca
Jak obniżyć ryzyko zawału? Statyny nawet od 30. roku życia
Anna Bielecka
