Auto uderzyło w przystanek, kierowca i pasażerka zamienili się miejscami

Poznań. Wypadek na ul. Bukowskiej. Auto staranowało wiatę przystankową Źródło: instagram.com/poznanmoment

Do wypadku doszło w niedzielę przed godz. 16 na ulicy Bukowskiej w Poznaniu. - Tam, jak ustalili funkcjonariusze, na wysokości wieżowca Bałtyk kierowca Hyundaia stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na lewy pas, gdzie uderzył w Volkswagena. Ten w wyniku przesunięcia uderzył w wiatę przystanku MPK, pod którą znajdowała się 25-letnia kobieta - relacjonował podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Poszkodowana trafiła do szpitala. Na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń i kilka godzin później wróciła do domu.

Chcieli "ratować" kierującego?

Nagranie pokazujące przebieg zdarzenia opublikował @poznanmoment. Na filmie widać, jak Hyundai zjeżdża na lewy pas, uderza w Volkswagena, a ten w przystanek. Zarejestrowany został nie tylko wypadek, ale też zamiana miejsc podróżujących Volkswagenem. Chwilę po wypadku zza kierownicy wysiadł mężczyzna, a z miejsca pasażera kobieta i zamienili się miejscami.

- Jak się okazało, Volkswagenem kierował mężczyzna bez uprawnień, najprawdopodobniej z tego wynikała przesiadka z kobietą, która podróżowała na miejscu pasażera - przekazał podkomisarz Paterski. Policjanci zabezpieczyli nagrania z tego zdarzenia.

- Trwają czynności w sprawie - dodał Paterski.

