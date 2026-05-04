Poznań Atak nożownika na ogródkach działkowych. Dwaj mężczyźni ranni Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 3 maja około godz. 23 do policji wpłynęło zgłoszenie o incydencie z użyciem noża lub maczety na terenie ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

- Dostaliśmy informację o awanturze, w trakcie której jeden z mężczyzn miał użyć maczety lub dużego noża. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że dwóch mężczyzn miało obrażenia dłoni. Zostali zabrani karetką do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Ranni mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj byli notowani w policyjnych rejestrach.

Napastnik uciekł

Funkcjonariusze ustalili podejrzewanego, który zdążył opuścić teren ogródków działkowych. Sprawca jest poszukiwany na terenie Poznania, a policja ustala okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24