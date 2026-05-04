Poznań

Dwaj mężczyźni ranni po ataku nożownika. Podejrzewany został zatrzymany

Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
Dwóch mężczyzn z zakrwawionymi dłońmi trafiło w niedzielę wieczorem do szpitala po awanturze na terenie ogródków działkowych w Poznaniu. Napastnik uciekł. Według policji w trakcie zdarzenia użyty miał zostać nóż lub maczeta. Podejrzewany o atak mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek po południu.

W niedzielę, 3 maja, około godz. 23 do policji wpłynęło zgłoszenie o incydencie z użyciem noża lub maczety na terenie ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.

- Dostaliśmy informację o awanturze, w trakcie której jeden z mężczyzn miał użyć maczety lub dużego noża. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że dwóch mężczyzn miało obrażenia dłoni. Zostali zabrani karetką do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Ranni mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj byli notowani w policyjnych rejestrach.

Goniła nastolatków z nożem. Pijana 25-latka zatrzymana

Napastnik został zatrzymany

Funkcjonariusze ustalili podejrzewanego, który zdążył opuścić teren ogródków działkowych. Sprawca był poszukiwany i ostatecznie został zatrzymany w poniedziałek po południu.

- Został zatrzymany na terenie Poznania. Będziemy przeszukiwać jego miejsce pobytu, jego odzież, być może znajdziemy ten nóż, bądź tę maczetę - przekazał po godz. 17 mł. insp. Andrzej Borowiak.

Svitlana Kucherenko
