Dwaj mężczyźni ranni po ataku nożownika. Podejrzewany został zatrzymany
W niedzielę, 3 maja, około godz. 23 do policji wpłynęło zgłoszenie o incydencie z użyciem noża lub maczety na terenie ogródków działkowych przy ul. Warszawskiej w Poznaniu.
- Dostaliśmy informację o awanturze, w trakcie której jeden z mężczyzn miał użyć maczety lub dużego noża. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że dwóch mężczyzn miało obrażenia dłoni. Zostali zabrani karetką do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
Ranni mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Obaj byli notowani w policyjnych rejestrach.
Napastnik został zatrzymany
Funkcjonariusze ustalili podejrzewanego, który zdążył opuścić teren ogródków działkowych. Sprawca był poszukiwany i ostatecznie został zatrzymany w poniedziałek po południu.
- Został zatrzymany na terenie Poznania. Będziemy przeszukiwać jego miejsce pobytu, jego odzież, być może znajdziemy ten nóż, bądź tę maczetę - przekazał po godz. 17 mł. insp. Andrzej Borowiak.
