Atak na załogę karetki w noc sylwestrową. Mężczyzna walił pięściami w drzwi i szybę, pod autem wybuchały petardy

Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany w sylwestra - około godziny 23.30 na ulicę Wrocławską - z powodu omdlenia kobiety. Tamtejszy deptak należy do najbardziej imprezowych obszarów Poznania. Do zdarzenia doszło więc w dużym skupisku osób świętujących nadchodzący Nowy Rok.

Rzecznik pogotowia: uderzał pięściami w karoserię i szyby ambulansu

Z uwagi na strzelające fajerwerki, tłumy i ogólny rozgardiasz konieczne było przeprowadzenie badania pacjentki wewnątrz ambulansu. Pogotowie przekazuje, że mężczyzna podający się za partnera pacjentki od początku znacznie utrudniał pracę ratownikom. Próbował usilnie dostać się do wnętrza karetki, gdzie zabrana została kobieta. W końcu miał wpaść w szał.

- Ratownicy wzięli dziewczynę do ambulansu, chcieli dokonać badań. W tym momencie mężczyzna, który był razem z tą kobietą, chcąc wejść do środka samochodu, rozpoczął dość mocno uderzać pięściami i w karoserię, i w szyby naszego ambulansu - opowiada Jakub Wakuluk, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Petardy i raca pod samochodem. Wezwano straż pożarną

Ratownicy ocenili, że mężczyzna sprawiał wrażenie osoby nietrzeźwej. Wcześniej informowali go, że ambulans nigdzie nie odjeżdża, a oni sami potrzebują czasu na podjęcie decyzji co do formy pomocy. Po wyżyciu się na drzwiach karetki, na chwilę przed przyjazdem na miejsce policyjnego patrolu, agresor oddalił się.