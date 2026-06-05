Poznań Atak na motorniczą w Poznaniu. Pasażer groził jej rozbitą butelką Oprac. Rafał Molenda |

Atak w tramwaju w Świętochłowicach Źródło wideo: KMP w Świętochłowicach Źródło zdj. gł.: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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Agresywny pasażer zaatakował motorniczą w tramwaju na pętli na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu. Sprawą zajmuje się policja.

- Do tego incydentu doszło przed godziną między 12.35 a 12.50 w tramwaju linii 16 - powiedział portalowi epoznan.pl Maciej Szkudlarek z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. W związku z incydentem wstrzymany był czasowo ruch tramwajowy.

Napastnika zatrzymali policjanci

Jak poinformował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, 39-letni mężczyzna wdał się w utarczkę z motorniczą. Uderzył ją. Potem zbił butelkę i groził kobiecie. Został zatrzymany.

Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić, co dokładnie było przyczyną incydentu.

Motorniczowie podczas pracy są objęci ochroną jak funkcjonariusze publiczni. Za naruszenie ich nietykalności grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do trzech lat więzienia. W poważniejszych przypadkach, gdy sprawca użyje niebezpiecznego przedmiotu, sąd może orzec karę do 10 lat więzienia.