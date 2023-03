Sprawa "Hossa" wróciła na wokandę. Chodzi o kradzieże metodą "na wnuczka"

Proces w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu ruszył z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Oskarżony Arkadiusz Ł. nie pojawił się na sali. Z powodu złego stanu zdrowia przeniesiony został do zakładu karnego w Stargardzie, gdzie jest leczony. Na sali pojawił się jego obrońca.

Odwołali się od wyroku

Prokuratura oskarżyła Arkadiusza Ł. o szereg oszustw i prób oszustwa dokonanych od maja 2013 roku do kwietnia 2014 roku. "Hoss" miał z pomocą "współpracowników" wyłudzić pieniądze i biżuterię o łącznej wartości około dwóch milionów złotych. Jak ustaliła prokuratura, działał w Warszawie, Szwajcarii i w Niemczech, zawsze w ramach zorganizowanej grupy.

W lutym 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że "Hoss" jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał go na 6,5 roku więzienia. Ponadto zobowiązał oskarżonego do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych około dwóch milionów złotych.

Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił przed sądem składania wyjaśnień. Nie pojawił się na sali, przebywał w poznańskim areszcie.

Prawomocnie skazany w 2020 roku

Arkadiusz Ł. już wcześniej był karany za oszustwa metodą "na wnuczka". Pierwszy proces "Hossa" rozpoczął się przed poznańskim sądem okręgowym w połowie 2017 roku. Śledczy zarzucili mu wówczas udział w grupie przestępczej i wyłudzenie lub próbę wyłudzenia - w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu w latach 2012-2014 - w sumie równowartość kilku milionów złotych w różnych walutach oraz kosztowności: biżuterii, złota i złotych monet. Ofiarami były głównie osoby w podeszłym wieku, często samotne. Mężczyzna miał wprowadzać obywateli innych państw w błąd co do tożsamości, pozorując bliskie pokrewieństwo lub znajomość z nimi. Miał też podawać się między innymi za funkcjonariusza policji. W 2019 roku poznański sąd okręgowy skazał Arkadiusza Ł. na karę siedmiu lat więzienia. Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji złożyła zarówno prokuratura, jak i obrońcy oskarżonych. W listopadzie 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wymierzył Arkadiuszowi Ł. karę sześciu lat więzienia. Uniewinnił go jednak od dokonania dwóch czynów oszustwa, wskazując na brak wystarczających dowodów. Wyrok był prawomocny.