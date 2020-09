"Wysiadł z tramwaju, wyjął broń i skierował w jej stronę". Trafi do aresztu

Do incydentu doszło w sobotę około godziny 5.40 na ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Do tramwaju linii 5, jadącego w kierunku nowej pętli Unii Lubelskiej, wsiadł mężczyzna, który miał zaczepić jedną z pasażerek. Sytuację na grupie facebookowej "Spotted: MPK Poznań" opisał syn kobiety.

"Wyjął broń i skierował w jej stronę"

"Moja mama siedziała, on stał na drugim końcu tramwaju. Rozmawiała ze swoim kolegą z pracy przez tel., po czym mężczyzna zaczął iść w jej kierunku, ręce miał schowane za plecami. Coś zaczął do niej mówić, nie zrozumiała jego słów. Wysiadł na Ratajczaka, zaczął na nią patrzeć z przystanku, wyjął broń i skierował w jej stronę. Mama w popłochu ruszyła naprzód do motorniczego, który zauważył sytuację i zatrzymał tramwaj. Zaczęła błagać, żeby ruszył, jak najszybciej z przystanku. Spełnił prośbę, a w międzyczasie zadzwoniła na policję, którzy potwierdzili interwencję" - czytamy we wpisie.