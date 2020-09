Chcą wysłuchać i dać wsparcie. Od dziś działa punkt konsultacyjny "dla zranionych w Kościele"

"Udzielenie wsparcia i pomocy będzie podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie” – podano w komunikacie.

- Konsultanci z Regionalnego Ośrodka Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele to głównie osoby świeckie, ale jest wśród nich jedna siostra zakonna. Łącznie to pięć osób odpowiednio przeszkolonych w Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. Na co dzień pracują z osobami w sytuacjach kryzysowych - opowiada TVN24 ks. Artur Filipiak, koordynator Regionalnego Punku Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele.

- Jeżeli osoba, która opowiedziała nam swoją historię, jest już gotowa ją zgłosić, a to nie zawsze jest proste, bo czasem osoby te najpierw chcą być wysłuchane, a potem decydują, czy chcą podejmować dalsze kroki prawne, to jest gotowość z naszej strony, by pomagać w znalezieniu odpowiedniej osoby, która dalej sprawą pokieruje, czy to będzie zgłoszenie do delegata kościelnego, czy prokuratury. Konsultanci są gotowi towarzyszyć w takim zgłoszeniu - mówi ks. Filipiak.