Pobili kierowcę autobusu, bo zwrócił im uwagę. Ruszył proces apelacyjny

Sąd w Poznaniu zajął się sprawą dwóch mężczyzn, którzy w październiku 2021 roku pobili kierowcę autobusu miejskiego za to, że zwrócił im uwagę. Mężczyzna trafił do szpitala, do pracy mógł wrócić dopiero po kilku miesiącach. Oskarżeni odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji.

Zarzuty za pobicie kierowcy autobusu

Obrońca Mikołaja M. przekonywał, że oskarżony złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę. - W mojej ocenie kara uzgodniona z prokuraturą jest adekwatna do czynu popełnionego przez mojego klienta, a także do jego roli w tym zdarzeniu - mówił.

Pobity kierowca: wybaczam im to, co mi zrobili

Wówczas pan Tadeusz podkreślał, że przyjmuje przeprosiny, które usłyszał od oskarżonych na sali rozpraw. - Wybaczam im to, co mi zrobili. Tak mi jest lepiej, niż jakbym z tym wszystkim siedział. Męczyłbym się kolejny dzień i noc, a kolejne dni byłyby dla mnie koszmarem. A tak to jestem oczyszczony z tego. Nie mam do nikogo urazu. Mogę jeździć dalej, uśmiechać się do ludzi - powiedział mężczyzna.