Podczas interwencji pięć razy postrzelili mężczyznę. Prokuratura sprawdza zasadność użycia broni

Był zakrwawiony, miał nie wykonywać poleceń i "rzucić się na policjantów". Padły strzały, ranny mężczyzna trafił do szpitala. Miał pięć ran postrzałowych nóg i brzucha. Śledczy badają teraz okoliczności interwencji z Poznania. Jedno śledztwo dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, drugie zmuszania ich do zaniechania czynności służbowych.

Do interwencji doszło w czwartek na ulicy Gorzysława na poznańskim Antoninku. Przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o zakrwawionym mężczyźnie chodzącym po tamtejszych ulicach. Na miejsce pojechał patrol policji. W pewnym momencie funkcjonariusze użyli broni wobec zatrzymywanego – postrzelili go w nogę i w brzuch. Ratownikom udało się uratować życie postrzelonego. Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala. Z informacji przekazanych przez rzecznika wielkopolskiej policji wynika, że poszkodowany przeszedł operację i obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej.