"Rzucił się na policjantów", postrzelili go i użyli tasera. Jest w śpiączce, prokuratura bada sprawę

Był zakrwawiony, miał nie wykonywać poleceń i "rzucić się na policjantów". Padły strzały. Mężczyzna został postrzelony w nogę i brzuch. By go obezwładnić policjanci użyli też tasera. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Bada też zasadność użycia broni przez policjantów.

Postrzelony mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala w czwartek. Przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańców poznańskiego Antoninka o zakrwawionym mężczyźnie chodzącym po tamtejszych ulicach. Na miejsce pojechał patrol policji. W pewnym momencie funkcjonariusze użyli broni wobec zatrzymywanego - postrzelili go w nogę i w brzuch. Ratownikom udało się uratować życie postrzelonego. Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportowano do szpitala. Z informacji przekazanych przez rzecznika wielkopolskiej policji wynika, że poszkodowany przeszedł operację i obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

Jest nagranie

Okoliczności zdarzenia bada specjalna komisja. Policjanci pomagają też prokuraturze w gromadzeniu materiału dowodowego. - Mamy zabezpieczone nagranie wideo, na którym widać całą tę sytuację. Powodem użycia broni było to, że ten mężczyzna rzucił się na policjantów – jest to na nagraniu – powiedział Andrzej Borowiak, oficer prasowy wielkopolskiej policji. - Przeprowadzone w szpitalu wstępne badanie toksykologiczne wykazało, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Krew została zabezpieczona do badań w Zakładzie Medycyny Sądowej. Mężczyzna na ciele miał liczne rany cięte, cały krwawił. W związku ze sprawą został zabezpieczony nóż – dodał. Policja nie informuje, czy mężczyzna miał nóż przy sobie w chwili policyjnej interwencji. Borowiak powiedział, że w trakcie interwencji był też użyty taser. - Patrol, który jako pierwszy dojechał na miejsce po zgłoszeniu od mieszkańców nie miał tasera na wyposażeniu. Takie urządzenie zostało jednak użyte później, już po użyciu broni przez funkcjonariuszy, do obezwładnienia mężczyzny. Mimo postrzelenia nie można go było obezwładnić w inny sposób – podał.