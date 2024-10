Przełom 22 lata po śmierci w poznańskim klubie. Znany trener MMA zatrzymany

K. był jednym z 19 zatrzymanych w ramach akcji realizowanej przez funkcjonariuszy CBŚP w ostatnich dniach, o której pisaliśmy na tvn24.pl. Część podejrzanych usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu i wprowadzania do obrotu narkotyków. Najsurowsza kara jednak grozi Andrzejowi K. To znany trener mieszanych sztuk walki. Zdaniem prokuratury, to on odpowiada za zabójstwo Ormianina, do którego doszło 22 lata temu w klubie Blue Note w Poznaniu.