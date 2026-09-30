Poznań Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym. Zarzuty dla opiekuna Michał Malinowski |

Poznań. Amstaff zagryzł szpica w gabinecie weterynaryjnym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne

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Pani Joannna poszła do weterynarza ze szpicem miniaturowym swojej synowej.

- Siedząc w gabinecie poczułam potworne uderzenie w plecy. Pies synowej został wyszarpnięty z moich kolan. To się tak szybko odbyło, że gdy go zobaczyłam, to zemdlałam - powiedziała przed kamerą TVN24 Joanna Łęgowska.

- Nie dość, że go wyrwał, to mój pies nawet nie pisnął. To była sekunda - mówiła Eryka Baranowska, opiekunka Candy.

Opiekun psa z zarzutami

Amstaff zaatakował również panią Joannę.

- Opiekunka psa została ugryziona w rękę. Na szczęście rana nie wymagała hospitalizacji. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, właścicieli amstaffa nie było. Policjanci ustalili ich dane - przekazał sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Szpic miniaturowy został zagryziony przez amstaffa w gabinecie weterynaryjnym Źródło zdjęcia: Archiwum prywatne

Opiekun psa został przesłuchany, przedstawiono mu zarzuty. - Dotyczą niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia rannej opiekunki - podkreślił policjant.

Gdy policja zbierze wszystkie materiały dowodowe, do sądu ma zostać skierowany wniosek o ukaranie opiekuna psa. Grozi mu kara grzywny w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Nie zapewnili bezpieczeństwa

Zdaniem Michała Dąbrowskiego, behawiorysty i trenera psów, tego typu zachowanie zwierzęcia wynikało z tego, że opiekunowie nie zapewnili odpowiednich środków bezpieczeństwa.

- W gabinecie weterynaryjnym pies powinien być trzymany na krótszej smyczy, powinna być zachowana stała kontrola opiekuna nad zwierzęciem. Wskazany byłby również kaganiec, jeśli wiemy, że pies ma doświadczenia z zachowaniami agresywnymi - powiedział Dąbrowski.