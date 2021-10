Wszczęli awanturę, pobili kierowcę autobusu i uciekli. Policja zatrzymała jednego z mężczyzn

Poznańska policja zatrzymała pierwszego z dwóch mężczyzn podejrzewanych o wszczęcie awantury w autobusie linii 169 na Naramowicach i pobicie kierowcy, który zwrócił im uwagę. Pobity mężczyzna trafił do szpitala. - Ustalamy drugiego napastnika - przekazuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Jak dodaje, to dla funkcjonariuszy "sprawa absolutnie numer jeden".

Są świadkowie i nagrania

Pobity kierowca został zabrany do szpitala. - Mamy informację, że jest poturbowany, ale nie doznał poważnych obrażeń. Czekamy, aż będzie możliwość przeprowadzenia z nim rozmowy. Wydaje się, że on precyzyjnie odtworzy, jak to wszystko wyglądało - przyznaje Borowiak.

Jak podkreślił na Twitterze, aktualnie dla poznańskiej policji jest to "sprawa absolutnie numer jeden". "Nie ujdzie im to płazem" - zapowiedział rzecznik w mediach społecznościowych, gdzie opublikował nagranie pokazujące to, co wydarzyło się w autobusie linii 169.