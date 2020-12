Z nożem gonił swojego kolegę po osiedlu, zabił na przystanku

Z ustaleń śledczych wynikało, że Denis H. i 40-letni mężczyzna najpierw pili w mieszkaniu alkohol, a później się pokłócili. Wtedy 40-latek wyszedł. Denis H., bez koszulki, ale z nożem, zaczął gonić go po osiedlu. Dopadł na przystanku. Tam zaczęli szarpać się, aż w końcu H. użył noża.

Sąd podtrzymał wyrok

H. skazano też za znieważenie jednego funkcjonariusza policji i spowodowanie nieznacznych obrażeń ciała innego policjanta. - Pierwszemu ma zapłacić 500 złotych, w przypadku drugiego jest to 1500 złotych zadośćuczynienia - dodawał Brzozowski.

O uchylenie tego wyroku wnioskował obrońca oskarżonego. Jak podaje Radio Poznań, przekonywał on, że Denis H. mógł działać pod wpływem silnego wzburzenia lub w stanie ograniczonej poczytalności, bo wcześniej 40-latek miał go pobić. Ofiara miała być poprzednim partnerem jego konkubiny.

We wtorek sąd apelacyjny nie znalazł przesłanek do uchylenia wyroku i podtrzymał go w pełnym kształcie. Wyrok jest prawomocny.