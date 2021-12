Poznań. Akcja "Zgotujmy razem trochę dobra". Restauratorzy pomagają osobom w potrzebie

Piętnastu poznańskich restauratorów przygotowało 450 posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Pogotowia Społecznego. To już trzecia edycja akcji "Zgotujmy razem trochę dobra".

Już po raz trzeci poznański magistrat połączył siły z lokalnymi restauratorami, by do osób potrzebujących oraz tych w kryzysie bezdomności dotarły ciepłe posiłki w ramach akcji "Zgotujmy razem trochę dobra". - Okres świąt to idealny czas, by dzielić się z innymi, szczególnie w trudnym czasie pandemii, kiedy wzajemna pomoc nabiera jeszcze większego znaczenia - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Po raz kolejny udało nam się zgotować trochę dobra, pomagając lokalnej gastronomii i osobom potrzebującym. Dziękuję za okazanie serca i zaangażowanie w akcję - dodał.

Każda z restauracji otrzymała od magistratu wsparcie finansowe UM Poznań

"Pomaganie mamy we krwi"

Tym razem w przedsięwzięciu wzięło udział 15 restauracji. Każda z nich otrzymała od magistratu wsparcie finansowe w wysokości 1350 złotych oraz przygotowała po 30 pełnowartościowych posiłków.

- W tej inicjatywie bierzemy udział drugi raz. My w naszej firmie mamy pomaganie we krwi. Mamy też własną fundację, więc było to dla nas jasne i oczywiste, że weźmiemy w czymś takim udział. My przygotowujemy nasze klasyczne dania. Jest to rozgrzewający bulion z klopsikami oraz klasyczne żeberka w sosie barbeque z sałatą i frytkami. Takich porcji przygotujemy 60 - mówiła w środę Maria Adamska-Rzymek, kierownik restauracji Whiskey in the Jar w Poznaniu.

"Zgotujmy trochę dobra" to wspólna inicjatywa urzędu miasta oraz restauratorów UM Poznań

W środę jedzenie dostarczono do wyznaczonych miejsc, z których jest ono dystrybuowane do osób potrzebujących, które znajdując się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Pogotowia Społecznego.

- Inspiracją do tego przedsięwzięcia stała się pandemia, a pomysłodawcą jest agencja LUCKYYOU, która zgłosiła się do nas ze swoim pomysłem i we współpracy z miejskimi podmiotami oraz ze sponsorem części akcji IT.integro zorganizowaliśmy tę akcję po raz trzeci - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka urzędu miasta w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano 450 posiłków.

W tegorocznej edycji akcji wzięło udział 15 restauracji w Poznaniu UM Poznań

Autor:aa/kab

Źródło: TVN24