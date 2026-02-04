Strażacy i pogotowie gazowe przy kluczowym rondzie

Poznań. Wyciek gazu w rejonie ronda Śródka Źródło: TVN24

Zgłoszenie o wydobywającym się gazie spod trawnika w rejonie ronda Śródka w Poznaniu wpłynęło około godz. 6.40. Gaz miał się ulatniać przy Restauracji Maltanka. W związku z tym, policja wyłączyła z ruchu ulicę Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od Baraniaka do Ronda Śródki.

Służby pojawiły się w okolicy ronda w związku z wyciekiem gazu Źródło: TVN24

Gazownicy na miejscu

Na miejscu pojawiło się dziesięć zastępów strażaków, w tym grupa chemiczna z dronem. Jak przekazał rzecznik poznańskiej straży pożarnej, mł. asp. Marcin Tecław, ratownikom udało się zlokalizować źródło wycieku. W związku z tym zakręcono gaz, a usuwaniem usterki zajęli się gazownicy.

- Awaria została usunięta, trwają jeszcze prace porządkowe poza pasem drogowym. Ruch odbywa się już płynnie - powiedział o godzinie 9.30 Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznań.

Utrudnienia od ronda Rataje do ronda Śródka Źródło: TVN24

Komenda Miejska Policji poinformowała, że przywrócono ruch w rejonie Śródki. - W związku z brakiem zagrożenia policjanci podjęli decyzję o włączeniu ruchu kołowego na wyłączonym odcinku. Ruch tramwajowy również odbywa się już normalnie - powiedział podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała