Poznań

Akcja służb na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów wznowiony

Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
Działania służb na torach w Poznaniu
Źródło: tvn24.pl
Ruch pociągów między Poznaniem i Wągrowcem wstrzymano na kilka godzin po informacji od dróżnika, która słyszał "dziwne odgłosy". Kolej informowała o "niezidentyfikowanym przedmiocie przy torach". Na miejscu pojawiły się służby, w tym policja i ABW. Przed godz. 18 akcja służb się zakończyła, a ruch pociągów został wznowiony. - Nie znaleźliśmy nic podejrzanego - poinformowała policja.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Poznań. Dziennikarze przekazali, że na przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu pojawiły się służby.

"Dziwne odgłosy" zaniepokoiły dróżnika

Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informował przed godziną 15, że działania zostały rozpoczęte po tym, jak dróżnika zaalarmowały "dziwne odgłosy".

- Trudno na razie stwierdzić, co mogło być źródłem tych odgłosów. W związku z najwyższą troską o dobro pasażerów i czujnością na wszelkiego rodzaju incydenty na kolei funkcjonariusze sprawdzają metr po metrze torowisko - podkreślił wtedy mł. insp. Borowiak w czasie rozmowy z tvn24.pl.

Ruch pociągów został wstrzymany
Ruch pociągów został wstrzymany
Źródło: TVN24

- Podkreślam, że nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń - dodał Borowiak.

Na profilu Kolei Wielkopolskich około godz. 14.30 opublikowano wpis, w którym poinformowano o przerwie w ruchu pociągów na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak z powodu "znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach".

Do sprawdzania torów zaangażowano policję i straż pożarną. Na miejsce przyjechali też funkcjonariusze ABW.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że w działaniach brał udział jeden zastęp straży pożarnej, dostali wezwanie na prośbę policji.

Ruch pociągów został wstrzymany.
Ruch pociągów został wstrzymany.
Źródło: Tomasz Wesołowski, TVN24

Wznowiono ruch na torach. "Nic niebezpiecznego"

Przed godziną 18 akcja służb się zakończyła. - Nie znaleźliśmy nic podejrzanego i nic niebezpiecznego - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak. Policja na razie nie podaje więcej szczegółowych informacji.

O godzinie 17.45 Koleje Wielkopolskie poinformowały, że ruch na torach został wznowiony.

Służby pracują przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Służby pracują przy przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu.
Źródło: Tomasz Wesołowski, TVN24
Na miejscu byli między innymi specjaliści z laboratorium kryminalistycznego policji.
Na miejscu byli między innymi specjaliści z laboratorium kryminalistycznego policji.
Źródło: TVN24
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż, bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wesołowski, TVN24

