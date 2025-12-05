Akcja służb na przejeździe kolejowym. Ruch pociągów wznowiony

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Radio Poznań. Dziennikarze przekazali, że na przejeździe kolejowym na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu pojawiły się służby.
"Dziwne odgłosy" zaniepokoiły dróżnika
Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informował przed godziną 15, że działania zostały rozpoczęte po tym, jak dróżnika zaalarmowały "dziwne odgłosy".
- Trudno na razie stwierdzić, co mogło być źródłem tych odgłosów. W związku z najwyższą troską o dobro pasażerów i czujnością na wszelkiego rodzaju incydenty na kolei funkcjonariusze sprawdzają metr po metrze torowisko - podkreślił wtedy mł. insp. Borowiak w czasie rozmowy z tvn24.pl.
- Podkreślam, że nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń - dodał Borowiak.
Na profilu Kolei Wielkopolskich około godz. 14.30 opublikowano wpis, w którym poinformowano o przerwie w ruchu pociągów na szlaku Poznań Wschód - Czerwonak z powodu "znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu przy torach".
Do sprawdzania torów zaangażowano policję i straż pożarną. Na miejsce przyjechali też funkcjonariusze ABW.
Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował, że w działaniach brał udział jeden zastęp straży pożarnej, dostali wezwanie na prośbę policji.
Wznowiono ruch na torach. "Nic niebezpiecznego"
Przed godziną 18 akcja służb się zakończyła. - Nie znaleźliśmy nic podejrzanego i nic niebezpiecznego - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak. Policja na razie nie podaje więcej szczegółowych informacji.
O godzinie 17.45 Koleje Wielkopolskie poinformowały, że ruch na torach został wznowiony.
Autorka/Autor: bż, bp/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wesołowski, TVN24