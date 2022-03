Kierowca autobusu zwrócił uwagę agresywnym pasażerom, został pobity. Jeden z napastników chce iść do więzienia

czytaj dalej

12-letni Danił czeka we Wrocławiu na przeszczep szpiku. Zanim zachorował na białaczkę, trenował boks. Chce być jak Witalij Kliczko. To jedno z wymagających natychmiastowej pomocy dzieci ewakuowanych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, które trafiły do polskich szpitali. - Mamy kilkanaście dzieci pod opieką – mówi w rozmowie z TVN24 profesor Krzysztof Kałwak, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.