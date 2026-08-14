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Poznań

Agresywne zachowanie kobiet wobec Ukraińców. Zostały zatrzymane

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WhatsApp Image 2026-08-14 at 16
Agresywne zachowanie dwóch kobiet wobec Ukraińców. Nagranie trafiło do sieci
Źródło wideo: poznanmoment
Źródło zdj. gł.: Policja Poznań
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Obie kobiety uczestniczące w głośnej awanturze z udziałem obywateli Ukrainy w centrum Poznania zostały zatrzymane. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Sprawa dotyczy nagrania, na którym dwie kobiety wyzywają obywateli Ukrainy, opluwają ich i biją jednego z mężczyzn.

"Poznańska policja zatrzymała już jedną z agresorek z nagrania o którym dziś głośno w Internecie. Tożsamość drugiej z kobiet także jest znana Policji. Zero tolerancji dla agresji i nienawiści!" - napisał po godzinie 16 w piątek w serwisie X Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

O godzinie 18 pojawił się kolejny wpis Kierwińskiego, w którym poinformował o zatrzymaniu drugiej z kobiet.

Atak na obywateli Ukrainy w Poznaniu

Do sieci trafiło nagranie przedstawiające agresywną awanturę z udziałem dwóch kobiet i obywateli Ukrainy. Materiał, otrzymany od jednego z uczestników zdarzenia, opublikował lokalny profil @poznanmoment, dokumentujący codzienne życie Poznania.

Na nagraniu słychać wulgarne słowa kierowane pod adresem osób pochodzenia ukraińskiego. Widać również, jak jedna z kobiet uderza mężczyznę w tył głowy. Dochodzi także do wzajemnego opluwania.

Wiadomo, że do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu. Sprawą zajęli się policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto. Jak przekazała podinspektor Iwona Liszczyńska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, policja interweniowała tam w związku z zachowaniem dwóch prawdopodobnie nietrzeźwych kobiet.

Najpierw trzeba było ustalić tożsamość kobiet

Funkcjonariusze nawiązali kontakt z managerem lokalu gastronomicznego, przed którym doszło do zdarzenia. Mężczyzna 14 sierpnia przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Podinsp. Iwona Liszczyńska dodała, że "nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet". Policja nadal ustala szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Dopiero po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o kwalifikacji prawnej czynu, a co za tym idzie ewentualnej karze grożącej kobietom.

Klatka kluczowa-627685
Dwie kobiety zaatakowały obywateli Ukrainy. Jedna została zatrzymana przez policję
Źródło: TVN24

Swoją wersję wydarzeń przedstawił profilowi @poznanmoment mężczyzna, który miał być jednym z uczestników awantury.

"Wszystko zaczęło się od tego, że młoda kobieta, usłyszawszy, że stoję z klientami na naszym terenie, paląc papierosy i komunikując się z nimi po ukraińsku, zaczęła nas nękać" - napisał w swojej relacji.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
PoznańPolicjaksenofobia
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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