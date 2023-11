Prawie jak 112. Wcześniej po lekarza trzeba było wysyłać taksówkę

"Przecięcia wstęgi zagradzającej wejście do garażu, mieszczącego karetkę Pogotowia dokonał przy dźwiękach orkiestry wojskowej wojewoda hr. Dunin-Borkowski, poczem zebrani weszli do dwuch pokojów, w których mieści się ambulatorium stacji. Tutaj ks. Budaszewski poświęcił wnętrze, a w krótkich słowach przemówił wiceprezes Pogotowia dr. Węckowski, wskazując na program pracy nowej placówki charytatywnej. Wspólna fotografja zakończyła tą miłą uroczystość" - opisywał "Dziennik Poznański" (pisownia oryginalna).

Wykręcano cztery szóstki

Nazwisko marszałka na karoserii

Pierwsza stacja pogotowia powstała na terenie, na którym w 1929 roku odbywała się Powszechna Wystawa Krajowa (Pewuka), która podsumowywała pierwszą dekadę Polski po odzyskaniu niepodległości i prezentowała dorobek gospodarczy, kulturalny, naukowy i polityczny kraju, który po 123 latach wrócił na mapy. Była to największa wystawa, jaką kiedykolwiek zorganizowano w Rzeczpospolitej. I taką pozostaje do dziś. Zajmowała około 65 hektarów - obszar trzykrotnie większy niż obecne Międzynarodowe Targi Poznańskie. Można go porównać do 93 boisk piłkarskich.