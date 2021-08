91-latek przyjechał do Polski, okradł go kierowca. Strażnicy miejscy kupili mu bilet, by mógł dotrzeć do rodziny

91-latek, który przyjechał z Niemiec, został okradziony. Szukał kogoś, kto by go podwiózł na Śląsk. Zainteresowali się nim przechodnie, którzy zawiadomili strażników miejskich.

Na miejscu, na patrol oczekiwała osoba zgłaszająca wraz z zagubionym w Poznaniu mężczyzną. Strażnicy podziękowali za opiekę nad mężczyzną. "Okazało się, że 91-latek na co dzień mieszka w Niemczech. Do Poznania przybył, by poukładać sprawy rodzinne. Niestety, w czasie podróży został okradziony przez nieuczciwego kierowcę, przez co nie mógł kontynuować podróży" – podała straż miejska.