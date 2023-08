900 nauczycielskich wakatów Poznaniu. "Rano budzi mnie strach, a wieczorem usypia panika"

- Można powiedzieć, że tym razem się udało, ale to nie jest dobry prognostyk, ponieważ każde możliwe odejście nauczyciela bardzo nas stresuje. Nawet, jeśli nie mamy takich sygnałów, to ja i tak bardzo się denerwuję i codziennie rano budzi mnie strach, a wieczorem usypia panika, bo boję się tego, co będzie, kiedy w pewnym momencie przyjdzie do mnie nauczyciel i powie "pani dyrektor, składam wypowiedzenie" - mówi dyrektorka jednej z poznańskich szkół. I dodaje: - Jeżeli to jest nauczyciel, który ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia, to jeszcze mam te trzy miesiące na znalezienie kogoś nowego. Ale jeśli to jest ktoś, kto ma na przykład dwa tygodnie, to ja po dwóch tygodniach mogę zostać bez nauczyciela.